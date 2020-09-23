Рудковская объяснила обращение сына к Путину

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Рудковская объяснила обращение сына к Путину
Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко

Недавно 7-летний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, или как его называют Гном Гномыч, обратился к президенту Владимиру Путину. В связи с этим Яна решила прокомментировать данное обращение. 

Рудковская рассказала, что ее сын решил обратиться к главе государства после того, как СМИ начали публиковать информацию о его несуществующей болезни. Интернет-порталы заявили, что Саша болеет синдромом Аспергера.

К мальчику подходили друзья и постоянно спрашивали его о каких-то заболеваниях, после чего он решил попросить защиты у Владимира Путина.

«Он сказал мне, что есть же президент и он все решает. И сам решил к нему лично обратиться. Мы не ожидали, что эта история вызовет такой резонанс», - объяснила Яна.

Также она добавила, что возможно действительно правительству пора обратить внимание на здоровье и состояние школьников России.

В результате Рудковская обратилась к адвокату и подала в суд на портал Starhit, который первый пустил слух о болезни ее ребенка.

Напомним, что Гном Гномыч профессионально занимается фигурным катанием и выступает на всевозможных шоу. Плюс ко всему у мальчика есть пара рекламных контрактов. Известно, что его ежегодный заработок составляет 12 млн рублей.

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