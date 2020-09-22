Настя Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

Сегодня, 18:45

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Настя Ивлеева выложила новую откровенную фотосессию

Известная блогер и телеведущая 29-летняя Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с фотосессии. Поклонники звезды сразу обратили внимание на довольно откровенные позы на фото.

Ведущая популярной программы «Орел и Решка» частенько радует своих подписчиков эпатажными фотосессиями. На снимках из недавней съемки Ивлеева, по мнению поклонников, предстала в довольно пикантных позах. На одном из кадров Настя сидит на стуле в темной комнате, широко раздвинув ноги. Все, что можно было бы там увидеть, звезда прикрыла руками.

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restless night ??

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«Restless night», – оставила подпись под снимком артистка. 

В переводе это означает «беспокойная ночь».

Сама по себе фотосессия раскрывает стиль 90-х годов. Подписчики оценили новые эксперименты Насти, и отметили, что съемка получилась эстетичной и завораживающей. Многие смело заявили, что из всех звезд шоу-бизнеса крутые фото получаются только у Насти Ивлеевой.

«Такие шикарные фото только у Насти», «Забанят еще за расставленные ноги!», «Фотографии возвращают в далекие 90-е», - поделились фанаты.
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