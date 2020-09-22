35-летняя Айза Долматова удивила поклонников отсутствием груди

Российская ведущая и блогер, 35-летняя Айза Долматова на своей странице в Instagram опубликовала фото, которым удивила всех фанатов. На снимке у звезды нет груди. На данный момент Айза отдыхает на Мальдивах, откуда радует своих фанатов свежими снимками.

Долматова, в свою очередь, подписала фото: «Солнце делает меня красивее».

Бывшая жена рэпера Гуфа выложила фото, на котором крупным планом запечатлена ее грудь в купальнике. Однако поклонники сразу заметили, что лиф купальника очень плоско лежит на ее теле. В связи с этим все сразу стали интересоваться, куда делать грудь Айзы.

Под снимком появилась масса комментариев. Кто-то высмеял блорегшу, а кто-то оценил ее смелость. Более того, многие отметили сознательность Айзы, так как она не обращается к пластической хирургии и принимает себя такой, какая она есть. Некоторые даже отметили, что с такой грудью девушка выглядит еще более утонченно.