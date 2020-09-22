Розовое платье подчеркнуло болезненную худобу Кристины Орбакайте

Сегодня, 16:40

Александр Зуев

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Розовое платье подчеркнуло болезненную худобу Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте предстала на свежем  фото в ярком облегающем розовом платье, чем удивила пользователей Инстаграма. 

«Готова к труду и обороне», - так подписала кадр Орбакайте. 

Видимо, певица решила, что платье ей к лицу, однако многие подписчики так не думают. Они сочли, что цвет  фламинго Кристине не подходит,  а некоторые сравнили ее  с пожилой женщиной, отметив, что  она сильно постарела. 

«Кристина сама не похожа на себя», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!»,  «Неудачный наряд, но я вас обожаю», — посыпались критические замечания.

Также придирчивые подписчики заметили, что Кристина, которая недавно вернулась из США, сильно похудела. Возможно, что старшая дочь примадонны осунулась из-за проблем в театральной карьере. Недавно она сообщила журналистам, что ее хотят выжить из «Современника».  Ей дали роль в спектакле «Двое на качелях». В нем Кристина  заменила Чулпан Хаматову. Но во время карантина новый худрук театра Виктор Рыжаков игнорировал Орбакайте.

Среди негативных комментариев, нашлись и  положительные отзывы. Преданные фанаты написали, что в образе Орбакайте все в норме.

«Цвет платья великолепный», «Какая красотка», — одобрили внешний вид певицы ее  поклонники. 

Филипп Киркоров написал, что его коллега похожа на гагару. А дизайнер Игорь Гуляев назвал Кристину великолепной.

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