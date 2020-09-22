Розовое платье подчеркнуло болезненную худобу Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте предстала на свежем фото в ярком облегающем розовом платье, чем удивила пользователей Инстаграма.

«Готова к труду и обороне», - так подписала кадр Орбакайте.

Видимо, певица решила, что платье ей к лицу, однако многие подписчики так не думают. Они сочли, что цвет фламинго Кристине не подходит, а некоторые сравнили ее с пожилой женщиной, отметив, что она сильно постарела.

«Кристина сама не похожа на себя», «Кристина, вы удивительная. Но это совсем не ваше!», «Неудачный наряд, но я вас обожаю», — посыпались критические замечания.

Также придирчивые подписчики заметили, что Кристина, которая недавно вернулась из США, сильно похудела. Возможно, что старшая дочь примадонны осунулась из-за проблем в театральной карьере. Недавно она сообщила журналистам, что ее хотят выжить из «Современника». Ей дали роль в спектакле «Двое на качелях». В нем Кристина заменила Чулпан Хаматову. Но во время карантина новый худрук театра Виктор Рыжаков игнорировал Орбакайте.

Среди негативных комментариев, нашлись и положительные отзывы. Преданные фанаты написали, что в образе Орбакайте все в норме.

«Цвет платья великолепный», «Какая красотка», — одобрили внешний вид певицы ее поклонники.

Филипп Киркоров написал, что его коллега похожа на гагару. А дизайнер Игорь Гуляев назвал Кристину великолепной.