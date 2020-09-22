Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом особняке

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Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом особняке

Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом особняке.

Накануне Павел Прилучный поделился важной новостью из своей жизни - он вместе с Карпович перебрался в новый особняк.

Недавно в аккаунте артиста появилась свежая публикация с грандиозными новостями: он и его новая избранница теперь живут в 4-этажном доме, который, кстати, расположен неподалеку от прежнего особняка Прилучного. Как утверждают слухи, этот дом принадлежит не паре, а их знакомым, которые пустили влюбленных пожить. 

Стоит отметить, что о смене места жительства настойчиво просила Мирослава Карпович, не захотев жить в бывшем семейном гнезде избранника. Теперь пара пока обитает в роскошном особняке с новой техникой, садом, камином и огромным бассейном.

Известно, что в гости к папе частенько приходят его дети от Муцениеце  - Мия и Тимофей. Судя по фото, малыши любят плескаться в бассейне.

СМИ писали, что прежний свой дом Прилучный приобрел за 180 млн рублей. Сейчас особняк находится в залоге, т. к. за него еще не выплачено 70 млн рублей.

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