Новое видео Галкина с Аллой Пугачевой раскритиковали поклонники

После того, как в сети начали появляться слухи о том, что в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко и дело близится к разводу, шоумен стал еще чаще публиковать в своем микроблоге видео с любимой женой. Он не перестает восхищаться ее красотой и молодостью, признаваться в любви. Всем своим видом Галкин стремится доказать народу: все в звездном семействе хорошо. Слухи о разводе - лишь грязные инсинуации.

Но поклонникам все меньше и меньше начинают нравиться ролики с «неувядаемой красотой» Аллы Борисовны. Некоторые прямо пишут, что Галкин «перебарщивает».

Последнее видео Макса Галкина вообще вызвало бурю критики. Поклонники нашли его «странным», а Аллу Борисовну даже назвали «кукольным персонажем». На кадрах можно увидеть Примадонну крупным планом с макияжем на лице и то ли улыбкой, то ли ухмылкой. Примечательно, что у нее меняются черты лица, как только камера в руках артистки меняет свое положение.

Видео появилось в Инстаграме Галкина. Его он сопроводил смайликом сердца.

Пользователи же в комментариях дали волю своему недовольству. Они нарекали на то, что им уже порядком надоело смотреть на перефотошопленную Пугачеву. Некоторые считают, что пластика пошла ей не на пользу, а как раз наоборот.

«Стареть нужно красиво! В этом случае пластика усугубила все!», «Некомплиментарное видео», «Как кукольный персонаж», «Ну это уж слишком», - пишут фолловеры в комментариях.