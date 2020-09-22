Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ

Сегодня, 12:14

Анна Лисова

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Владимира Соловьева жестко высмеяли в юмористическом шоу на ТНТ
Комик Азамат Мусагалиев

Новое видео на YouTube-канале ТНТ, в котором комик Азамат Мусагалиев спародировал российского телеведущего Владимира Соловьева, вызвало восторженную реакцию многих зрителей.

В этом видео комик, представившись Владимиром Соловьевым-Разбойниковым, решил намекнуть известному российскому телеведущему, что ему уже пора слезть со своего «трехколесного велосипеда».

Видео начинается с того, что перед эфиром комик многократно повторял слово мразь. Именно это ругательство часто использует ведущий Соловьев в своих передачах, пишет Лента.Ру.

«Уже семь утра, пора просыпаться и ненавидеть Америку. Пока мы уютно спали в своих кроватках, этот гадливый звездно-полосатый американский кошак наверняка нам успел напакостить за эту ночь», — отметил известный комик.

Он посетовал на то, что теперь американцы встают на колено из-за борьбы с расизмом.

«Вот русские люди встают на колено только перед родиной и развязанным шнурком, понятно. Только две святые, духовные вещи», — сказал Мусагалиев.

Затронул он в видео также тему Крыма, отметив, что уже давно следует остановиться в обсуждениях ее в эфире и поднимать вопросы, которые касаются не только Запада, а того, как живут россияне.

По сценарию в эфир к Соловьеву-Разбойникову пришел ведущий Владимир Познер. Его «телеведущий» упрекнул в том, что он ездит за границу, указав, что нет другого объяснения для выезда за границу, кроме как вызволение приятеля из плена.

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