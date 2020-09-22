Жена погибшего в ДТП с Ефремовым может предстать перед судом

Вдова трагически скончавшегося в смертельном ДТП Сергея Захарова, может быть вызвана в суд за лжесвидетельство. Супруга погибшего курьера, которая незадолго до смерти Сергея Захарова подала на развод, на суде позиционировала себя как «потерпевшая сторона», сообщает «BFM.ru».

Как утверждают правозащитники, при расследовании дела о смертельном ДТП, виновным в котором признали актера Михаила Ефремова, Маргарита Захарова намерено ввела суд в заблуждение. Супруга погибшего Сергея Захарова заявила, что является потерпевшей стороной, и претендует на компенсацию со стороны виновного. Она утверждала, что с 1993 года состояла в официальном браке с погибшим, так что теперь обрела статус вдовы.

Однако, как выяснилось впоследствии, на самом деле жена скончавшегося курьера подала на развод с ним 25 мая 2020 года, меньше чем за месяц до смерти Сергея. Доказательством этому служит соответствующие копии из искового заявления, которые были поданы Маргаритой в судебный участок №4 Железнодорожного района Рязани.

При этом Маргарита Захарова опровергает слова Ирины Стерховой, которая утверждает, что брак Маргариты и Сергея был фиктивным. Напоминаем, что Ирина Стерхова сделала заявление о своих 20-летних любовных отношениях с Сергеем Захаровым прямо во время судебного разбирательства. Она привела слова самой Маргариты, которая раннее действительно подтвердила, что с декабря 1994 года они с Сергеем не проживали вместе. Однако на тот момент суд не удовлетворил просьбу Стерховой о присвоении ей статуса потерпевшей стороны, и все полномочия предоставил законной супруге.

Вот только законность действий супруги, как выяснилось, были ложными. Теперь все притязания Маргариты Захаровой о выплате компенсации как пострадавшей стороне будут пересмотрены судом. Сама Маргариты Захарова, которая много лет работала в отделе МВД по Советскому району Рязани, может предстать перед судом за лжесвидетельство, и даже понести соответствующее наказание.