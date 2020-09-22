Королева заела стресс десертом и нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана

Вчера, 23:38

Александр Зуев

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Королева заела стресс десертом и нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
Наташа Королева

Наташа Королева, которая оказалась в центре скандала, связанного с неверностью ее мужа, Сергея Глушко, несколько часов назад не смогла сдержать эмоций и нецензурно выругалась. Сейчас певица пребывает в стрессе, с которым борется при помощи алкоголя.

Королева опубликовала в Instagram серию кадров, на которых она появилась вместе со своей подругой Идой Достман. Наташа выпивает с ней в одном из столичных ресторанов. В видео она призналась, что сейчас ей хочется «сожрать побольше сладкого», а с друзьями можно посидеть и «бухнуть».

«С кем еще можно бухнуть, посидеть и ... перетереть весь тот (нецензурное слово), который… Ладно», — выругалась Королева.

Наташа также опубликовала фото, на котором она лакомиться фруктовым десертом. При это супруга загулявшего танцора не выглядит мрачной и убитой горем.

Исполнительница также спела песню о дружбе, делая акцент на том, что настоящий друг не бросит в трудной ситуации.

Напомним, что уже прошло больше недели с момента, когда Наташа Королева узнала о том, что ее супруг оказался изменщиком. А ранее она узнала, что из ее дома кто-то вынес драгоценности и крупную сумму денег. Подозрение пало на любовницу Тарзана - 23-летнюю актрису Анастасию Шульженко. Ее и обвинила в воровстве певица. Но Анастасия, на удивление, не собиралась отпираться: связь с мужем Наташи Королевой у нее была.

Кроме того, девушка заявила, что беременна от стриптизера, и опубликовала интимную переписку с ним. Но она напрочь отвергла обвинения в воровстве. По словам молодой актрисы, ей был нужен Тарзан, а не его имущество. Сам виновник скандала записал видео, в котором признается в неверности своей жене. По его словам, мошенницы, которые побывали в их доме, накачали его психотропными веществами и сняли провокационное видео, чтобы потом его шантажировать.

Между тем общественность не успокаивается. Многие обвиняют блудливого стриптизера в неверности Наташе Королевой. А некоторые, например, продюсер Йосиф Пригожин, раскритиковали Сергея за то, что тот водит любовниц к себе в дом, вместо того, чтобы изменять жене где-нибудь в другом месте, подальше от семейного гнезда.

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