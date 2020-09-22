Настя Каменских показала голую грудь на отдыхе

33-летняя украинская топ-певица и экс-участница группы «Потап и Настя» Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, выложила на своей инстаграм-странице невероятно эротичное фото.

На снимке певица позирует в одних сексуальных стрингах, едва прикрывая руками пышную грудь.

Весьма откровенную фотографию Каменских решила дополнить философской подписью о смысле жизни.

«Я искренне верю в то, что в мире главное — это энергия, и мы должны настраиваться на правильную энергетическую волну, тогда все будет сбываться», - прокомментировала пост певица.

Поклонники тут же принялись размышлять под публикацией, на какую энергетическую волну надо настроиться им, чтобы иметь возможность провести время на курорте рядом с сексуальной Настей.

«Вы такая женственная и открытая, очень энергетически чистая». «Попа невероятная, как персик. Мы хотим видеть больше поп!», «Я уже мысленно настраиваюсь на одну энергетическую волну с вами, чтобы хотя бы мысленно побывать там же, где и вы», - прокомментировали откровенную фотосессию Каменских ее фолловеры.

Снимок, на котором Настя стоит на террасе виллы, облокотившись о перила и выставив грудь под лучи жаркого солнца, в первые же минуты после публикации набрал тысячи лайков и комментариев.

Однако среди подписчиков NK нашлись и недоброжелатели, которые раскритиковали звезду за излишне откровенную фотографию.

«Это просто вульгарщина, хуже Лободы стали», «Лучше бы вместо очередного хвастовства попой свои мозги бы показала», - подписали недоброжелатели под фото.

Однако Настя критики не боится, ведь для нее абсолютно не важно, что и как про нее говорят окружающие.

«Самое главное, что обо мне говорят — значит, я остаюсь на пике популярности», - поделилась Настя Каменских.