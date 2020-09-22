Настя Каменских показала голую грудь на отдыхе

33-летняя украинская топ-певица и экс-участница группы «Потап и Настя» Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, выложила на своей инстаграм-странице невероятно эротичное фото.
На снимке певица позирует в одних сексуальных стрингах, едва прикрывая руками пышную грудь.
Весьма откровенную фотографию Каменских решила дополнить философской подписью о смысле жизни.
Поклонники тут же принялись размышлять под публикацией, на какую энергетическую волну надо настроиться им, чтобы иметь возможность провести время на курорте рядом с сексуальной Настей.
Снимок, на котором Настя стоит на террасе виллы, облокотившись о перила и выставив грудь под лучи жаркого солнца, в первые же минуты после публикации набрал тысячи лайков и комментариев.
Однако среди подписчиков NK нашлись и недоброжелатели, которые раскритиковали звезду за излишне откровенную фотографию.
Однако Настя критики не боится, ведь для нее абсолютно не важно, что и как про нее говорят окружающие.
Комментировать