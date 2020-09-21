Алена Рапунцель заявила, что Илья Яббаров избил ее

Очередной громкий скандал в отношениях экс-участницы «Дома 2» Алены Рапунцель и 35-летнего певца Ильи Яббарова вышел на публику. 23-летняя Алена объявила поклонникам, что Илья ее сильно избил и к тому же присвоил ее собственные деньги, сообщает «Вокруг ТВ».

Участница популярного телепроекта «Дом 2» и успешный блогер Алена Рапунцель поделилась с фолловерами шокирующими признаниями о совместной жизни с Ильей Яббаровой. По словам Алены, в последнее время в их отношениях все чаще возникали ссоры на денежной основе. Как сообщила Рапунцель, Илья взял себе деньги Алены, которые она планировала потратить на раскрутку блога в Инстаграм. В ответ певец опубликовал опровержение словам экс-возлюбленной, выставив скриншот, на котором запечатлен его возврат денежных средств Алене. При этом Илья добавил, что Алена очернила его имя, и нечиста на руку бывает именно Рапунцель.

«Это ты продажная, столько крови мне попила! Я знаю, что у тебя даже любовник есть, и после этого ты такое говоришь обо мне?», - написал Илья на своей странице в соцсети.

В ответ Алена высказала, что глубоко обижена клеветой Ильи, и обвинила его в том, что певец давно уже не финансирует должным образом их общего сынишку Богдана.

В ответ на это заявление, как утверждает Алена, «Илья как с цепи сорвался и набросился на меня. Он извивал меня по лицу и животу, таскал за волосы и оскорблял нецензурной бранью».

«Слава Богу, что я не вписала его как отца в свидетельство о рождении сына, после случившегося я теперь точно этого не сделаю. Мы с Богданом вычеркнем Илью из нашей жизни», - сообщила Рапунцель поклонникам.

Алена подчеркнула, что за 2 последних месяца, как они разошлись с Ильей, певец ни разу не заплатил алименты сыну, перестал звонить и вообще не интересуется судьбой сына.

Напоминаем, что пара состояла в отношениях несколько лет, а в феврале 2019 года на свет появился их общий сын Богдан. Однако официально отношения пара так и не оформляла — причиной были постоянные ссоры и взаимные претензии экс-возлюбленных друг к другу. По слухам, на данный момент Илья Яббаров официально зарегистрировал свои отношения с новой 24-летней возлюбленной Настей Голд.