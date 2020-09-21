Алла Пугачева подарила внуку особняк в Малых Бережках

Алла Пугачева подарила внуку, Никите Преснякову, особняк в Малых Бережках, который расположен на живописном берегу Истринского водохранилища. Таким образом, певица решила распрощаться с любимым домом. Примадонна жила в этом особняке на протяжении двадцати лет, но выйдя замуж за Максима Галкина, переехала в деревню Грязь.

Когда Пресняков-младший был еще ребенком, он приезжал в гости к бабушке и играл с местными детьми. Они часто убегали и звездной бабушке приходилось искать внука. Недавно Алла Борисовна привезла в особняк своих детей - Гарри и Лизу, чтобы показать им, где жила их мама.

Сейчас хозяевами особняка являются Никита Пресняков и его жена Алена Краснова. Новый хозяин не любит, когда его узнают, поэтому он прячет лицо под капюшоном, когда прогуливается по поселку.

В беседе с журналистами бывшая соседка легендарной певицы, Раиса Ивановна, раскрыла некоторые подробности из жизни звезды. По ее словам, в просторном здании с белыми колонами сейчас проживает внук Примадонны вместе с красавицей-женой. Как отметила женщина, молодые люди на удивление живут спокойно, не устраивают шумных вечеринок, а гостей ведут к водоему, на пикник.

По словам одного из местных жителей, раньше к Пугачевой приезжали кортежи со знаменитостями. Гости гуляли до глубокой ночи, играли на гитарах и пели. Из-за шумных гостей певицы соседи не могли уснуть. Другая жительница поселка сообщила, что сама Пугачева не любила, когда гуляли местные жители. По словам селян, Примадонна требовала к себе особого отношения. Одна из бывших соседок Пугачевой рассказала, что в жизни звезда эстрады гораздо грубее, чем на экране. Однажды у Аллы Борисовны была очередная гулянка. Один из соседей залез на забор, чтобы взглянуть, что за ним происходит. Хозяйка особняка это заметила и запела:

«Мои соседи — дураки и пьяницы» пишет Собеседник.

По этим рассказам можно понять, что местные жители, измученные беспокойной соседкой, облегченно вздохнули, когда та выехала из поселка.