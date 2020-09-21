Дочь Анджелины Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола

Больше года назад дочь звездной пары - Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, начала подготовку к смене пола - стала проходить курс гормонотерапии. Но в последнее время сложилось впечатление, что девочка отказалась от идеи стать мальчиком.

14-летняя Шайло отличалась от сверстниц. Девочка идентифицировала себя с противоположным полом: носила короткую стрижку и одежду для мальчиков, занималась мужскими видами спорта.

Джоли во всем поддерживает дочь. Мать позволяет девочке надевать на себя все, что та хочет.

В конце лета папарацци заметили, что Шайло впервые за долгое время примерила шорты женского фасона и завязала волосы в хвостик.

В прошедший уик-энд дочь голливудских звезд вновь увидели в женском образе: в серой унисекс-толстовке и в расклешенных юбке-шортах. Судя по всему, Шайло передумала менять свой пол, пишет Woman.ru .

Примечательно, что знаменитый отец девочки, в отличие от ее матери, против таких экспериментов. Питт пытается отсудить у бывшей супруги опеку над детьми, но пока его старания к желаемым результатам не привели.