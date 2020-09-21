Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Официальный представитель российского МИД, 44-летний дипломат Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала свои многогранные таланты. Посол и кандидат исторических наук проявила осведомленность в сфере музыки, став автором песни для Любови Успенской, сообщает «ТАСС».

Причиной авторства песни «Я слишком тебя любила» Мария Захарова называет свое сопереживание проблеме в отношениях Любови Успенской и ее дочери, Татьяны Плаксиной. Напоминаем, что недавно СМИ поразили публикации фотографий Татьяны из США, где она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вела себя неадекватно и даже бросалась на людей. Общественность разделилась на два лагеря — одни обвиняли Успенскую в недосмотре за дочерью, другие жалели и поддерживали 66-летнюю певицу. Мария Захарова наглядно продемонстрировала, что полностью находится на стороне Любови Успенской, сочинив трогательный текст для песни. При этом Мария сообщила, что виделась с Любовью Успенской всего один раз в жизни. Известно, что музыку для новой композиции сочинил известный продюсер Брендон Стоун.

«Тема дочки-матери всегда непростая, и данная ситуация в семье Успенской тронула меня до глубины души. Так и родились слова для песни», - поделилась Захарова.

Она добавила, что текст песни также посвящает своей матери, Ирине Захаровой.

«Мама для меня - это жизнь, мудрость, свет. Этими строками я также хочу выразить свою безмерную любовь к ней», - добавила Мария.

Захарова уже не раз становилась автором музыкальных композиций — песни на ее слова исполняли Зара, Наргиз, Максим Фадеев и Валерия.