Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Официальный представитель российского МИД, 44-летний дипломат Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала свои многогранные таланты. Посол и кандидат исторических наук проявила осведомленность в сфере музыки, став автором песни для Любови Успенской, сообщает «ТАСС».
Причиной авторства песни «Я слишком тебя любила» Мария Захарова называет свое сопереживание проблеме в отношениях Любови Успенской и ее дочери, Татьяны Плаксиной. Напоминаем, что недавно СМИ поразили публикации фотографий Татьяны из США, где она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вела себя неадекватно и даже бросалась на людей. Общественность разделилась на два лагеря — одни обвиняли Успенскую в недосмотре за дочерью, другие жалели и поддерживали 66-летнюю певицу. Мария Захарова наглядно продемонстрировала, что полностью находится на стороне Любови Успенской, сочинив трогательный текст для песни. При этом Мария сообщила, что виделась с Любовью Успенской всего один раз в жизни. Известно, что музыку для новой композиции сочинил известный продюсер Брендон Стоун.
Она добавила, что текст песни также посвящает своей матери, Ирине Захаровой.
Захарова уже не раз становилась автором музыкальных композиций — песни на ее слова исполняли Зара, Наргиз, Максим Фадеев и Валерия.
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