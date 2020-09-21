Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Сегодня, 13:38

0

Image 16+
Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Официальный представитель российского МИД, 44-летний дипломат Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала свои многогранные таланты. Посол и кандидат исторических наук проявила осведомленность в сфере музыки, став автором песни для Любови Успенской, сообщает «ТАСС».

Причиной авторства песни «Я слишком тебя любила» Мария Захарова называет свое сопереживание проблеме в отношениях Любови Успенской и ее дочери, Татьяны Плаксиной. Напоминаем, что недавно СМИ поразили публикации фотографий Татьяны из США, где она находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вела себя неадекватно и даже бросалась на людей. Общественность разделилась на два лагеря — одни обвиняли Успенскую в недосмотре за дочерью, другие жалели и поддерживали 66-летнюю певицу. Мария Захарова наглядно продемонстрировала, что полностью находится на стороне Любови Успенской, сочинив трогательный текст для песни. При этом Мария сообщила, что виделась с Любовью Успенской всего один раз в жизни. Известно, что музыку для новой композиции сочинил известный продюсер Брендон Стоун.

«Тема дочки-матери всегда непростая, и данная ситуация в семье Успенской тронула меня до глубины души. Так и родились слова для песни», - поделилась Захарова.

Она добавила, что текст песни также посвящает своей матери, Ирине Захаровой.

«Мама для меня - это жизнь, мудрость, свет. Этими строками я также хочу выразить свою безмерную любовь к ней», - добавила Мария.

Захарова уже не раз становилась автором музыкальных композиций — песни на ее слова исполняли Зара, Наргиз, Максим Фадеев и Валерия.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дочь Анджелины Джоли впервые надела юбку после терапии по смене пола

Сегодня, 14:12

Захарова стала автором текста новой песни Успенской

Сегодня, 13:38

Лиза Арзамасова дала первый комментарий о своем романе с Ильей Авербухом

Сегодня, 11:43

Агутин вывез Варум на природу на фоне слухов о разводе

Сегодня, 10:33

Рудова в сексуальном купальнике призвала «тянуться к свету»

Сегодня, 10:06

59-летняя Елена Яковлева показала пляжное фото в купальнике

Сегодня, 08:43

Гулявшая голой по дорогам телеведущая Хильда Кармен госпитализирована

Вчера, 23:12

Наташа Королева назвала виновника скандала с мужем Тарзаном

Вчера, 17:30

Елена Ваенга вживую не смогла спеть на шоу «Голос 60+»

Вчера, 13:18

Путин наградил 70-летнего Михаила Боярского орденом Почета

Вчера, 12:45

Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Вчера, 12:09

Актриса Бочкарева в купальнике с экстремальным декольте поразила поклонников

Вчера, 10:28

Бывший муж Поклонской ответил на ее слова о разводе

21-09-2020, 22:32

Любовь Аксенова в гробу навела ужас на поклонников

21-09-2020, 19:22

«Эмми 2020»: «Наследники» названы лучшим драматическим сериалом

21-09-2020, 16:46

Жена Петросяна впервые опубликовала фото с сыном и вызвала восхищение

21-09-2020, 15:09

Милана Тюльпанова прокомментировала поведение дочери Успенской

21-09-2020, 13:48

Прилучного из-за долгов разыскивают судебные приставы

21-09-2020, 08:52

Надежда Бабкина не хочет платить 700 тысяч в год за обучение внуков

20-09-2020, 23:58

Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

20-09-2020, 21:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров