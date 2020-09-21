Лиза Арзамасова дала первый комментарий о своем романе с Ильей Авербухом

Роман 46-летнего хореографа Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой продолжает крепнуть, вопреки скептическим прогнозам поклонников. Разница в возрасте нисколько не смущает Арзамасову, которая впервые на публике поделилась нюансами отношений с Ильей, сообщает «7Дней.ру».

«Простыми словами — я очень счастлива!», - прокомментировала звезда «Папиных дочек» свой роман с олимпийским призером по фигурному катанию.

На многочисленные вопросы поклонников, почему Лиза тщательно скрывала развитие романтических отношений с Ильей, актриса ответила, что «счастье любит тишину».

«Я не держала в секрете свою любовь к Илье, я просто предпочитала о ней не рассказывать — в этом и есть огромная разница. Я не люблю вмешательства прессы в свою жизнь, причем так было с самого моего детства», - заявила Арзамасова.

Когда именно завязались отношения влюбленных, Лиза не рассказывает, однако по предположению поклонников, искра между Арзамасовой и Авербухом проскочила на светском мероприятии около 2 лет назад.

Илья Авербух полностью поддерживает Лизу в выборе позиции скрытности, и не дает никаких официальных комментариев прессе о своем романе с актрисой. Однако на данный момент известно, что Илья уже познакомил Лизу со своей семьей — отцом и сыном Мартином от предыдущего брака с Ириной Лобачевой.