Рудова в сексуальном купальнике призвала «тянуться к свету»

Сегодня, 10:06

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Рудова в сексуальном купальнике призвала «тянуться к свету»
Наталья Рудова

Небанальный комментарий оставила под недавней публикацией своей фотографии 37-летняя актриса Наталья Рудова. Позируя в сексуальном розовом бикини на борту яхты, актриса посоветовала всем «тянуться к свету».

Эротичный снимок за несколько часов с момента публикации набрал почти 100 тысяч лайков. Подписчики в восторге от потрясающих форм артистки, и недвусмысленно комментируют, что к «такому свету мы готовы тянуться всегда».


Не только шикарная фигура Рудовой стала причиной устроенной активности фолловеров — на снимке также запечатлена потрясающая природа с живописными видами.

«В какой же невероятной вселенной мы живем. Тянитесь к свету, господа, и тогда свет будет тянуться к вам», - подписала фотографию Наталья.

Откровенные фотоснимки звезда сериала «Универ» публикует довольно часто — на ее странице в инстаграм на 8 последних публикациях девушка обряжена исключительно в мини-купальники. Актриса не раз признавалась, что любит оголяться, ведь любит свои шикарные формы и не без гордости демонстрирует идеальное тело на публике.

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