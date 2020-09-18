Гулявшая голой по дорогам телеведущая Хильда Кармен госпитализирована

Вчера, 23:12

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Гулявшая голой по дорогам телеведущая Хильда Кармен госпитализирована
Российская ведущая Хильда Кармен

Российская ведущая, 27-летняя Хильда Кармен недавно была запечатлена голая на дорогах города Раменское в Подмосковье. После инцидента девушка была госпитализирована в диспансер для сдачи анализов на содержание в организме наркотиков. Результат оказался отрицательным. Об этом сообщает «ФАН».

По неподтвержденной информации стало известно, что причиной такого поведения девушки стал нервный срыв. На данный момент Хильда находится в больнице под присмотром врачей.

Напомним, что 20 сентября Хильда Кармен гуляла обнаженной по улицам города Раменское. За ведущей приехали сотрудники ДПС и медики. Им с трудом удалось усадить девушку в карету скорой помощи. Происшествие получило популярность благодаря ряду роликов, проникших в Интернет.

Хильда Кармен известна своим участием в съемках рекламных роликов, сериалов и короткометражных фильмов. Также девушка выступает в роли ведущей в тревел-шоу «Знания и эмоции».

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