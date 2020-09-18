Наташа Королева назвала виновника скандала с мужем Тарзаном

Напомним, что в последние недели в семье звезд шоу-бизнеса разразился скандал, который прогремел на всю страну. В Сеть попало интимное видео мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, где он изменяет супруге. Позже сама артистка заявила, что любовница Тарзана обворовала их дом, украв дорогостоящие ювелирные украшения. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

События разворачивались в доме супругов, пока Королева с детьми была в отъезде. Сергей привел в апартаменты двух девушек, которые, по его словам, его опоили, склонили к интиму и обокрали дом. Одной из этих девушек была 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая и стала виновницей разразившегося скандала. Девушка опубликовала в Интернете интимное видео с Глушко и объявила на всю страну, что уже долгое время была его любовницей. Обо всех подробностях Анастасия сообщила в шоу на федеральном канале. После услышанного Сергей Глушко очень возмутился и назвал девушку преступницей.

Королева не стала отмалчиваться в этой истории. Певица обвинила все СМИ в том, что они смакуют семейные скандалы.

«Я считаю, что государственные каналы просто не имеют права вмешиваться в личную, а тем более интимную, жизнь звезд шоу-бизнеса. Уж тем более не имеют права транслировать все подробности на всю страну», - заявила артистка.