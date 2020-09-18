Елена Ваенга вживую не смогла спеть на шоу «Голос 60+»

С Еленой Ваенгой случился конфуз - певица опозорилась, так как не смогла вживую спеть на шоу «Голос 60+». Певица, которая стала одним из наставников, начала исполнять партию раньше, чем нужно, а потом и вовсе забыла текст песни. Это произошло, когда в рамках слепого прослушивания Ваенга вышла на сцену и начала исполнять с 67-летним Стефано Войсом из Болгарии итальянскую песню «Ты хочешь стать американцем». Елена призналась, что очень волнуется. Ее голос начал звучать раньше, чем требовалось. Затем певица пропустила несколько строк песни, и просто заулыбалась.

Потом Елена заявила, что пела лишь то, что помнила, и призналась, что ее итальянский нельзя назвать идеальным. Затем она показала, как у нее от страха трясутся руки, пишет РИА Новости

«Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!» — стала оправдываться певица за свою оплошность.

Также Ваенга отметила, что телевизор состарил ее на двадцать лет и на десяток килограммов сделал ее полнее.

Наставниками третьего сезона вокального проекта также стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.