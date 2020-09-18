Путин наградил 70-летнего Михаила Боярского орденом Почета

В понедельник, 21 сентября, на портале правовой информации появилось сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, передает ТАСС .

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета», - указано в документе.

Михаил Боярский известен многим по его ролям в таких популярных советских фильмах как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и др. Также он исполнил такие известные песни как «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и других.

В тексте документа указано, что Михаил Боярский награждается «за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Пояркова Владимира Кирилловича (митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия)».