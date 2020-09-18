Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

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Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Примерно в 9 утра 21 сентября во Владимирской области случилось ДТП со смертельным исходом. Авария, которая привела к смерти киноактера Дмитрия Жулина, случилась на 61-м км полотна Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. По имеющимся материалам управлявший "Рено Дастер" актер пытался выехать со второстепенной трассы на главную и не пропустил автобус ПАЗ двигавшийся по пригородному маршруту. Смерть мужчины была практически мгновенной, его спутница сейчас госпитализирована.

Из находившихся людей в автобусе пострадавших нет. Дмитрий Жулин был узнаваем любителям телесериалов из-за участия в таких проектах как "Охота на Берию" и "Александровский сад". В 2009 году он на время прервал кинокарьеру, обратился к Богу и был послушником в одном из монастырей. Однако после 5 лет пребывания в монастырских стенах Жулин решил вернуться в профессию.

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