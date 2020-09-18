Актриса Бочкарева в купальнике с экстремальным декольте поразила поклонников

Сегодня, 10:28

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Актриса Бочкарева в купальнике с экстремальным декольте поразила поклонников

Эпатажная актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева впечатлила поклонников недавним фото с экстремально глубоким декольте. 40-летняя Наталья не устает демонстрировать свои привлекательные формы на своей официальной странице в инстаграм, чем неустанно подогревает интерес поклонников.

На снимке звезда запечатлена в своём любимом фитнес-центре Москвы, который Наталья регулярно посещает для занятий спортом. Сексуальная поза Бочкаревой на фоне бассейна дополняется невероятным эффектным красным купальником с умопомрачительным декольте.

«Не обращайте внимания, что мой купальник не совсем соответствует обстановке — да, он не спортивный, но мне надо было срочно выгулять мою обновку», - заявила Бочкарева поклонникам.

В ответ фолловеры просто засыпали актрису комплиментами.

«У вас шикарная, невероятная фигура» «Вы настоящая Женщина с большой буквы, такая яркая и сексуальная», - отозвались поклонники в комментариях под снимком.

В ответ Наталья Бочкарева не только пообещала фолловерам больше радовать их фотографиями в купальнике, но и назвала бренд одежды купальника, пообещав дать промокод на скидку. Также актриса назвала адрес фитнес-центра, в котором каждый может увидеть ее потрясающую фигуру вживую.

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Друзья, хочу похвастаться личнои? маленькои? радостью! Наконец-то я вернулась в свои? любимыи? фитнес-клуб!????? ? Аааах....эта жажда погонять на дорожке, и не в четыре?х стенах квартиры на карантине, а там, где стимулирует работать над своим телом абсолютно все, что тебя окружает???? ? Сегодня я не таскаю железо, не приседаю и даже не качаю пресс...сегодня я просто наслаждаюсь водными процедурами в любимом бассеи?не?? ? Кстати, не обращаи?те внимание на то, что у меня не совсем спортивныи? купальник, просто я не сдержалась, чтобы не «выгулять» свою афигенную обновку от @vbikini_world сразу после того, как оторвала этикетку???????? ? Ооооо, девочки, эти непередаваемые чувства, когда за окном холод, пляжныи? сезон в Москве уже давно не просто закрыт, а прям реально заколочен, а у тебя есть возможность надеть головокружительныи? купальник и с гордо поднятои? головои? над толщеи? воды в бассеи?не красиво и, главное, очень ярко, проплыть 10 ходок по 25 м?????? ? Ну он же такооооои? классныи?, согласитесь! Я прям влюблена!?? @vbikini_world, вам прям реально огромное спасибо! ? Девочки, по секрету сдаю место?? ТЦ «Раи?кин Плаза» возле метро Марьина Роща?????? Кстати, если вы приде?те туда и скажете, что по моеи? рекомендации, назвав промокод «Наталья Бочкарева», то получите скидку 10% на любои? ассортимент?????? ? Не упустите шанс купить красивое белье и купальники по даннои? скидке, поскольку мне разрешили побаловать вас всего лишь два дня?????+??? ——— #натальябочкарева #бочкарева #купальникимосква #бельемосква #vbikini #vbikiniworld #nb #nataliabochkareva #bochkareva

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