Актриса Бочкарева в купальнике с экстремальным декольте поразила поклонников

Эпатажная актриса и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева впечатлила поклонников недавним фото с экстремально глубоким декольте. 40-летняя Наталья не устает демонстрировать свои привлекательные формы на своей официальной странице в инстаграм, чем неустанно подогревает интерес поклонников.

На снимке звезда запечатлена в своём любимом фитнес-центре Москвы, который Наталья регулярно посещает для занятий спортом. Сексуальная поза Бочкаревой на фоне бассейна дополняется невероятным эффектным красным купальником с умопомрачительным декольте.

«Не обращайте внимания, что мой купальник не совсем соответствует обстановке — да, он не спортивный, но мне надо было срочно выгулять мою обновку», - заявила Бочкарева поклонникам.

В ответ фолловеры просто засыпали актрису комплиментами.

«У вас шикарная, невероятная фигура» «Вы настоящая Женщина с большой буквы, такая яркая и сексуальная», - отозвались поклонники в комментариях под снимком.

В ответ Наталья Бочкарева не только пообещала фолловерам больше радовать их фотографиями в купальнике, но и назвала бренд одежды купальника, пообещав дать промокод на скидку. Также актриса назвала адрес фитнес-центра, в котором каждый может увидеть ее потрясающую фигуру вживую.