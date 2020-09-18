Бывший муж Поклонской ответил на ее слова о разводе

Экс-супруг российского юриста и политического деятеля Натальи Поклонской, озвучил ответную реакцию на ее слова о «счастливом разводе». 50-летний Иван Соловьев парировал, что «не все так просто, как кажется на первый взгляд», сообщает «Московский Комсомолец».

Экс-супруги 40-летняя Наталья Поклонская и Заслуженный юрист России Иван Соловьев пробыли в браке чуть больше года, и затем в кратчайшие сроки развелись. Как сообщила Поклонская на шоу Ксении Собчак, «двум самодостаточным людям со своей историей и взглядами очень трудно ужиться вместе. Я рада, что мне удалось пережить счастливый развод, и остаться с Ваней хорошими друзьями». При этом Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ, охарактеризовала брак с Соловьевым как «неудачный», отметив, что была рада быстрому расставанию с ним.

На заявление экс-супруги Иван Соловьев решил дать свой комментарий прессе.

«Я снова и снова читаю различные домыслы и оценки причин нашего развода с Наташей. Хочется поставить точку раз и навсегда. У нас есть определенные причины, по которым мы расстались, но не разглашать их — наше право», - заявил Соловьев.

При этом юрист сообщил что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

«Бывает так, что люди просто оказываются не готовы к построению нормальной семьи, не готовы поступиться своими принципами и установками. Особенно когда кто-то из пары начинает выслушивать мнения со стороны»,- поделился Иван.

Он добавил, что с пониманием относится к повышенному вниманию прессы к себе и Наталье, однако надеется, что экс-супруга не станет подогревать интерес СМИ изложением на широкую публику подробностей проблем их брака.

«Когда журналисты просят меня прокомментировать то или иное высказывание Наташи — я молчу. Что толку сейчас говорить, вопросы надо было задавать, когда мы еще были в браке», -подытожил Иван Соловьев.