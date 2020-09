Любовь Аксенова в гробу навела ужас на поклонников

View this post on Instagram

"Кажется, еще? вчера я ходила по краснои? ковровои? дорожке", — пробежала мысль где-то в голове у Любы. Приборы заливали всё вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних днеи? от всех переле?тов, интервью, подготовок и съе?мок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку... "Так, не смыкать глаза! — стала она бодрить себя. — На том свете высплюсь!" #кинопоискhd #другдруга #настясоберись