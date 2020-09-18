Любовь Аксенова в гробу навела ужас на поклонников

Актриса Любовь Аксенова опубликовала в Инстаграме новую фотографию, чем шокировала поклонников. Дело в том, что фанаты с ужасом увидели актрису в гробу.
Конечно же, это была съемка и с Любовью ничего плохого не произошло: она жива-здорова. Сама актриса довольно легко отнеслась к образу покойника. Более того, звезде сериала «Мажор» даже понравилось позировать в гробу, как в самом уютном месте. 30-летняя актриса призналась, что сильно устала и оказалась в гробу после «Кинотавра».
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"Кажется, еще? вчера я ходила по краснои? ковровои? дорожке", — пробежала мысль где-то в голове у Любы. Приборы заливали всё вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних днеи? от всех переле?тов, интервью, подготовок и съе?мок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку... "Так, не смыкать глаза! — стала она бодрить себя. — На том свете высплюсь!" #кинопоискhd #другдруга #настясоберись
Но у поклонников от вида актрисы кровь застыла в жилах. Все они сошлись на том, что такие шуточки не очень хороши для кармы.
Подписчики стали просить актрису удалить ужасное фото, поскольку запечатлеть себя в образе покойника - это плохая примета.
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