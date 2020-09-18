Любовь Аксенова в гробу навела ужас на поклонников

Актриса Любовь Аксенова опубликовала в Инстаграме новую фотографию, чем шокировала поклонников. Дело в том, что фанаты с ужасом увидели актрису в гробу.

Конечно же, это была съемка и с Любовью ничего плохого не произошло: она жива-здорова. Сама актриса довольно легко отнеслась к образу покойника. Более того, звезде сериала «Мажор» даже понравилось позировать в гробу, как в самом уютном месте. 30-летняя актриса призналась, что сильно устала и оказалась в гробу после «Кинотавра».

Но у поклонников от вида актрисы кровь застыла в жилах. Все они сошлись на том, что такие шуточки не очень хороши для кармы.

«Нельзя живому человеку ложиться в гроб», «Живому нормальному человеку ложиться в гроб, ну, как-то дико!» - написали комментаторы.

Подписчики стали просить актрису удалить ужасное фото, поскольку запечатлеть себя в образе покойника - это плохая примета.