Жена Петросяна впервые опубликовала фото с сыном и вызвала восхищение

Молодая жена Петросяна, Татьяна Брухунова, прогулялась с детской коляской по парку у Новодевичьего монастыря. Фото с прогулки она публиковала в Инстаграме. На снимке Татьяна предстала в сером элегантном пальто и шляпке.

Подписчики сочли, что опубликованные кадры очень трогательны. По их мнению, они отображают счастливые моменты материнства. Поклонники также одобрили осенний образ Брухуновой.

Еще недавно некоторые подписчики возмущались тем, что молодая жена Петросяна не занимается своим ребенком. На подобные комментарии Брухунова предложила показать, как меняет памперс, и скинуть в личку распорядок дня. Другие подписчики согласились с Татьяной, отметив, что мать не обязана выставлять ребенка на всеобщее обозрение.

Рождение ребенка вызвало у поклонников Петросяна немало вопросов. Например, они не понимали, как Брухуновой удалось скрыть беременность и целых полгода не появляться с малышом на прогулках.

Напомним, что на днях 75-летний Евгений Петросян показал своего маленького сына Вагана, который родился полгода назад.

Ранее Татьяна сказала, что ей очень повезло: Ваган - очень тихий ребенок. По ее словам, малыш во время прогулок спокойно лежит и не устраивает истерик.