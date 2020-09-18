Милана Тюльпанова прокомментировала поведение дочери Успенской

27-летняя известная телеведущая, блогер и экс-супруга футбольного игрока Александра Киржакова Милана Тюльпанова вступилась за дочь Любови Успенской, Татьяну Плаксину. Недавно дочь знаменитой артистки папарацци застукали в абсолютно неадекватном виде, что породило слухи о наркомании Плаксиной, сообщает «Вокруг ТВ».

Напоминаем, что скандал с 30-летней Татьяной Плаксиной разгорелся после того, как дочь Успенской бродила по улицам Лос-Анджелеса. В сети появилось видео, как Татьяна в полуобморочном состоянии заглядывает в витрины кафе, бросается на пешеходов, а потом садится прямо на проезжую часть. Недоброжелатели сразу же выдвинули версию о употреблении Татьяной тяжелых наркотических препаратов. Такие слухи оскорбили Телеведущую Милану Тюльпанову, которая сочла своим долгом вступиться за знаменитость.

«То, что я увидела в заголовках СМИ о Татьяне Плаксиной, заставило мое сердце разорваться от ужаса такого проявления человеческой жестокости. Любовь Успенская — невероятно светлый и дорогой для меня человек, и то, что журналисты спешат разнести о ее дочери по всему свету, отражается и на ней. Это просто скотство, так публично унижать человека», - заявила в соцсетях Тюльпанова.

Экс-жена футболиста отметила, что даже если Татьяна и употребляла наркотические препараты, то в первую очередь она нуждается не в осмеянии прессы, а в квалифицированной помощи.

«В жизни всякое может случиться, и каждый может оказаться на месте Тани. Люди, не будьте жестокими, а пожалейте эту бедную молодую девушку, которая очутилась в таком опасном положении», - призвала блогер.

При этом Милана упомянула, что родители зачастую не виноваты в ошибках и поступках своих детей.

«Нельзя осуждать Любовь Успенскую в том, что она плохая мать. Она прекрасный человек, и лучший друг своим детям», - заявила Милана Тюльпанова.

«Вместо того, чтобы накидываться с упреками на Любовь Залмановну, лучше войдите в ее положение и пожелайте мужества, терпения в этой непростой ситуации с дочерью. Я верю, что в случае поддержки друзей и коллег, с Танечкой Плаксиной все наладится, я лично буду прилагать для этого все свои силы», - подытожила Милана Тюльпанова.