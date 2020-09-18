Милана Тюльпанова прокомментировала поведение дочери Успенской

Сегодня, 13:48

0

Image 16+
Милана Тюльпанова прокомментировала поведение дочери Успенской
Милана Тюльпанова

27-летняя известная телеведущая, блогер и экс-супруга футбольного игрока Александра Киржакова Милана Тюльпанова вступилась за дочь Любови Успенской, Татьяну Плаксину. Недавно дочь знаменитой артистки папарацци застукали в абсолютно неадекватном виде, что породило слухи о наркомании Плаксиной, сообщает «Вокруг ТВ».

Напоминаем, что скандал с 30-летней Татьяной Плаксиной разгорелся после того, как дочь Успенской бродила по улицам Лос-Анджелеса. В сети появилось видео, как Татьяна в полуобморочном состоянии заглядывает в витрины кафе, бросается на пешеходов, а потом садится прямо на проезжую часть. Недоброжелатели сразу же выдвинули версию о употреблении Татьяной тяжелых наркотических препаратов. Такие слухи оскорбили Телеведущую Милану Тюльпанову, которая сочла своим долгом вступиться за знаменитость.

«То, что я увидела в заголовках СМИ о Татьяне Плаксиной, заставило мое сердце разорваться от ужаса такого проявления человеческой жестокости. Любовь Успенская — невероятно светлый и дорогой для меня человек, и то, что журналисты спешат разнести о ее дочери по всему свету, отражается и на ней. Это просто скотство, так публично унижать человека», - заявила в соцсетях Тюльпанова.

Экс-жена футболиста отметила, что даже если Татьяна и употребляла наркотические препараты, то в первую очередь она нуждается не в осмеянии прессы, а в квалифицированной помощи.

«В жизни всякое может случиться, и каждый может оказаться на месте Тани. Люди, не будьте жестокими, а пожалейте эту бедную молодую девушку, которая очутилась в таком опасном положении», - призвала блогер.

При этом Милана упомянула, что родители зачастую не виноваты в ошибках и поступках своих детей.

«Нельзя осуждать Любовь Успенскую в том, что она плохая мать. Она прекрасный человек, и лучший друг своим детям», - заявила Милана Тюльпанова.
«Вместо того, чтобы накидываться с упреками на Любовь Залмановну, лучше войдите в ее положение и пожелайте мужества, терпения в этой непростой ситуации с дочерью. Я верю, что в случае поддержки друзей и коллег, с Танечкой Плаксиной все наладится, я лично буду прилагать для этого все свои силы», - подытожила Милана Тюльпанова.
Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

18-09-2020, 16:59

Ольга Бузова для фигурного катания оказалось слишком высокой

18-09-2020, 11:04

Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

18-09-2020, 10:07

Тарзан и Королева больше не живут вместе

17-09-2020, 20:18

Асмус призналась, что «подарила» развод Харламову

17-09-2020, 19:08

Певицу Глюкозу подозревают в употреблении наркотиков

17-09-2020, 17:43

Ида Галич изменила внешность и стала похожей на Ивлееву и Глюкозу

17-09-2020, 15:25

48-летний Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

17-09-2020, 15:04

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская удивила фанатов своим бюстгальтером

17-09-2020, 14:41

Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

17-09-2020, 14:30

Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

17-09-2020, 13:23

Ефремов из СИЗО вновь высказался о Путине

17-09-2020, 13:07

Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

17-09-2020, 12:25

Валентина Легкоступова перед госпитализацией могла быть жестоко избита

17-09-2020, 11:36

Любовница Тарзана обнародовала кадры его измены Наташе Королевой

17-09-2020, 10:28

Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО

17-09-2020, 09:05

Глюкоза удивила фигурой в прозрачной майке

16-09-2020, 22:46

Хозяйка показала квартиру после проживания Ефремова с Белоусовой

16-09-2020, 18:01

Басков объяснил, почему Пугачева не посещает вечеринки

16-09-2020, 15:30

Адвокат Умалат Сайгитов назвал заработки Дмитрия Тарасова

16-09-2020, 12:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров