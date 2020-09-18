Милана Тюльпанова прокомментировала поведение дочери Успенской

27-летняя известная телеведущая, блогер и экс-супруга футбольного игрока Александра Киржакова Милана Тюльпанова вступилась за дочь Любови Успенской, Татьяну Плаксину. Недавно дочь знаменитой артистки папарацци застукали в абсолютно неадекватном виде, что породило слухи о наркомании Плаксиной, сообщает «Вокруг ТВ».
Напоминаем, что скандал с 30-летней Татьяной Плаксиной разгорелся после того, как дочь Успенской бродила по улицам Лос-Анджелеса. В сети появилось видео, как Татьяна в полуобморочном состоянии заглядывает в витрины кафе, бросается на пешеходов, а потом садится прямо на проезжую часть. Недоброжелатели сразу же выдвинули версию о употреблении Татьяной тяжелых наркотических препаратов. Такие слухи оскорбили Телеведущую Милану Тюльпанову, которая сочла своим долгом вступиться за знаменитость.
Экс-жена футболиста отметила, что даже если Татьяна и употребляла наркотические препараты, то в первую очередь она нуждается не в осмеянии прессы, а в квалифицированной помощи.
При этом Милана упомянула, что родители зачастую не виноваты в ошибках и поступках своих детей.
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