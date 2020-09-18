Прилучного из-за долгов разыскивают судебные приставы

У Павла Прилучного, который не так давно развелся с Агатой Муцениеце и решил связать свою жизнь с Мирославой Карпович, появились неприятности. У актера большие долги и его разыскивают судебные приставы Новосибирска за то, что он не оплатил квитанцию за расторжение брака. Сообщается, что Прилучный должен заплатить 200 рублей. Как подтвердили судебные приставы, исполнительное производство вступило в силу 20 августа. Примечательно, что бывшая супруга Павла не имеет проблем с долгами, так как оплатила все пошлины.

Проблемы, связанные с задолженностью, преследуют звезду сериала «Мажор» давно. Сначала выяснилось, что актер не оплатил все налоги - его долг составил около 150 тысяч рублей. Затем Прилучный какое-то время не мог оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за неправильную парковку. Перед разводом Павел успел выйти из числа должников, но расставшись с Муцениеце, вновь оказался среди злостных неплательщиков.

Недавно СМИ писали, что Прилучный продает дом, где он жил с Агатой Муцениеце и детьми. Как отмечают знакомые актера, выставить особняк на продажу потребовала от Павла его новая возлюбленная, Мирослава Карпович.

Известно, что Павел по уши погряз в кредитах и продажа подмосковного дома помогла бы ему решить многие проблемы. На момент покупки дом, который находится в залоге, стоил 180 млн рублей. За него нужно выплатить еще 70 млн рублей. Сейчас Прилучный и Карпович проживают в четырехэтажном особняке в подмосковном Трувиле. Этот дом принадлежит их друзьям, пишет КП - Новосибирск .

Поговаривают, что Прилучный щедро одаривает Карпович дорогими презентами. Ранее сообщалось, что он даже отдал ей автомобиль, который когда-то дарил своей жене Агате. К слову, недоброжелатели затравили в сети новую пассию Павла за то, что та выступила в неприглядной роли - стала разлучницей. Многие пользователи сети уверены, что Мирослава разбила одну из самых благополучных семей в российском шоу-бизнесе.