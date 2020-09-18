Надежда Бабкина не хочет платить 700 тысяч в год за обучение внуков

Российская певица, 70-летняя Надежда Бабкина рассказала, что ее внуки обучаются в дорогой гимназии. Однако их обучение оплачивает не она, а ее сын. Артистка отказалась оплачивать 700 тыс. рублей в год. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Вместе с этим Бабкина сообщила, что всегда помогала своей семье с деньгами при необходимости. Но артистка вступила в спор с сыном по поводу гимназии, в которой учатся ее внуки. Звезда утверждает, что главное – это найти школу, в которой будут качественно учить. И стоимость в таком заведении может быть гораздо меньше.
Также звезда поделилась, что ее внуки могут привести целый класс к ней в театр.
Ранее было известно, что Бабкиной в Москве вручили премию Brand Award за популяризацию русского фольклора.
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