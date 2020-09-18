Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

Мать Сергея Захарова, трагически погибшего по вине Михаила Ефремова, не держит зла на убийцу сына. По ее словам, она смогла бы «просто по-матерински простить Михаила», сообщает «Собеседник».
По ее словам, ей жаль троих несовершеннолетних детей Ефремова, которые временно остались без отцовской заботы. На вопрос журналистов, что бы она сказала убийце своего сына, оказавшись с ним лицом к лицу, Мария Ивановна ответила:
Мария Захарова вспоминает, что накануне трагического дня ей было плохо, и мучило тяжелое предчувствие. Также она рассказала, что ее второй сын Валерий и внук Виталий намеренно отказались от материальной помощи, предложенной в качестве компенсации Михаилом Ефремовым, и даже не посоветовались с ней.
Напомним, что 57-летний Сергей Захаров погиб вследствие смертельного ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд признал актера виновным, и осудил сроком на 8 лет строгого режима.
Комментировать