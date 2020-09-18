Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Михаила Ефремова

Мать Сергея Захарова, трагически погибшего по вине Михаила Ефремова, не держит зла на убийцу сына. По ее словам, она смогла бы «просто по-матерински простить Михаила», сообщает «Собеседник».

«Почему бы не простить его…куда уже деваться. Человек ведь уже умер, смысла держать зла нет» - сообщила Мария Захарова журналистам.

По ее словам, ей жаль троих несовершеннолетних детей Ефремова, которые временно остались без отцовской заботы. На вопрос журналистов, что бы она сказала убийце своего сына, оказавшись с ним лицом к лицу, Мария Ивановна ответила:

«Простила бы его. Царство небесное моему сыну, так уж получилось. К сожалению, изменить ничего нельзя».

Мария Захарова вспоминает, что накануне трагического дня ей было плохо, и мучило тяжелое предчувствие. Также она рассказала, что ее второй сын Валерий и внук Виталий намеренно отказались от материальной помощи, предложенной в качестве компенсации Михаилом Ефремовым, и даже не посоветовались с ней.

«У них какие-то свои планы, в которые они меня не посвящают», - сообщила мать погибшего.

Напомним, что 57-летний Сергей Захаров погиб вследствие смертельного ДТП, которое спровоцировал Михаил Ефремов будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пресненский суд признал актера виновным, и осудил сроком на 8 лет строгого режима.