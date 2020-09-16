Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Известный 32-летний российский актер и музыкант тайно повенчался со своей 35-летней возлюбленной, доктором-диетологом Натальей Зубаревой. По предположениям поклонников пары, влюбленные тайно поженились в Лас-Вегасе, сообщает «Комсомольская правда».

Влюбленная пара случайным образом попала под объективы папарацци, находясь на отдыхе в одном из отелей Калифорнии. Проработав 3 месяца в «красной зоне» одной из клинических больниц, Наталья решила полететь на отдых в Калифорнию, куда якобы случайным образом отправился и звезда американского сериала «Space Force», Алексей Воробьев.

Ранее Алексей Воробьев отрицал какие-либо любовные отношения с Натальей Зубаревой и говорил, что они «просто хорошие друзья». Однако фотография с совместным купанием Алексея и Натальи возле бассейна, явно опровергает уверения актера в их «просто дружбе». Внимательные поклонники давно уже заметили, что Алексей и Наталья публикуют фотографии из схожих мест и с одинаковой геолокацией, что дает возможность предположить частое совместное времяпровождение парочки. К тому же недавно Наталья неожиданно подала на развод со своим мужем, с которым прожила 10 лет в официальном браке. В этом союзе Наталья родила двоих детей.

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.