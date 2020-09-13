Ольга Бузова для фигурного катания оказалось слишком высокой

Ольга Бузова рассказала, что ее рост достаточно высокий для фигурного катания и может стать проблемой при катании в передаче "Ледниковый период".
Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает тренировки для выступления в новом сезоне "Ледникового периода". Тренировки продолжаются по 4 часа в день. Такие продолжительные тренировки необходимы, так как до проекта Ольга даже не умела стоять на коньках.
Бузова готовила номер с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Во время разучивания сложных элементов и поддержек, Илья Авербух, который ставил хореографию, заметил, что Ольга достаточно высокая для исполнения отдельных элементов и запретил выполнение некоторых элементов.
Артистка призналась в своих страхах, но также заметила, что обладает большим желанием проявит харизму и превратить длинные ноги в достоинство. Ей нужно научиться их естественно тянуть. Также певица не теряет надежды в том, что с практикой придет и чувство легкости.
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