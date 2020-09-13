Ольга Бузова для фигурного катания оказалось слишком высокой

Сегодня, 11:04

Сергей Нилов

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Ольга Бузова для фигурного катания оказалось слишком высокой
Ольга Бузова

Ольга Бузова рассказала, что ее рост достаточно высокий для фигурного катания и может стать проблемой при катании в передаче "Ледниковый период".

Телеведущая и певица Ольга Бузова продолжает тренировки для выступления в новом сезоне "Ледникового периода". Тренировки продолжаются по 4 часа в день. Такие продолжительные тренировки необходимы, так как до проекта Ольга даже не умела стоять на коньках.

Бузова готовила номер с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым. Во время разучивания сложных элементов и поддержек, Илья Авербух, который ставил хореографию, заметил, что Ольга достаточно высокая для исполнения отдельных элементов и запретил выполнение некоторых элементов.

«Илья не хотел меня задеть, поэтому мы вместе посмеялись. Я всегда считала себя высокой, грациозной и статной, но для фигурного катания моя комплекция называется "большой". В этом виде спорта проще девочкам-"кнопочкам", но я не отчаиваюсь, поскольку всему можно научиться», - прокомментировала Бузова.

Артистка призналась в своих страхах, но также заметила, что обладает большим желанием проявит харизму и превратить длинные ноги в достоинство. Ей нужно научиться их естественно тянуть. Также певица не теряет надежды в том, что с практикой придет и чувство легкости.

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