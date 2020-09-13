Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

Как недавно стало известно, еще одной причиной поездки телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой в Америку, стало свадебное торжество ее младшего сына, 29-летнего Василия. Ведущая самой известной программы про здоровье «Жить здорово» уехала в США сразу же после того, как ослабили ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает «Комсомольская правда».

Семейная жизнь терапевта и кардиолога Елены Малышевой в этом году была насыщена памятными событиями. Телеведущая 22 августа в третий раз обрела статус бабушки, когда в семье ее старшего сына, 32-летнего Юрия родилась дочка. Не менее значимым стала долгожданная свадьба ее младшего сына Василия, на которую Малышевой все-таки удалось попасть несмотря на закрытие границ вследствие пандемии.

Истинную причину своей поездки в Америку Елена Малышева раскрыла только по приезде обратно в Россию. В своей телепередаче профессор поделилась деталями торжественного события.

«Вася женился на нашей, на русской, она такая хорошая девочка», - рассказала Малышева.

Также она сообщила что торжество происходило в узком семейном кругу — ведь в Америке по-прежнему проведение массовых мероприятий из-за карантинных ограничений запрещено.

Елена Васильевна также похвасталась публике успехами своих внуков.

«Старший, 5-летний Игорь уже говорит и пишет на двух языках — русском и английском. Он очень любит математику, а еще готовит превосходные завтраки вместе с мамой. Его братик, 2-летний Артур, во всем активно помогает Игорю», - поделилась Елена.

Напоминаем, что оба сына Елены Малышевой проживают и работают в Америке. Старший, Юрий, пошел по стопам матери и на данный момент работает в одном из частных госпиталей Нью-Йорка. Младший, Василий, стал юристом, и сейчас имеет обширную практику в Америке. Как сообщила Елена Малышева, Василий незадолго до свадьбы перенес коронавирус, однако сейчас полностью здоров.