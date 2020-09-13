Младший сын Елены Малышевой женился в США на русской девушке

Как недавно стало известно, еще одной причиной поездки телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой в Америку, стало свадебное торжество ее младшего сына, 29-летнего Василия. Ведущая самой известной программы про здоровье «Жить здорово» уехала в США сразу же после того, как ослабили ограничительные меры из-за коронавируса, сообщает «Комсомольская правда».
Семейная жизнь терапевта и кардиолога Елены Малышевой в этом году была насыщена памятными событиями. Телеведущая 22 августа в третий раз обрела статус бабушки, когда в семье ее старшего сына, 32-летнего Юрия родилась дочка. Не менее значимым стала долгожданная свадьба ее младшего сына Василия, на которую Малышевой все-таки удалось попасть несмотря на закрытие границ вследствие пандемии.
Истинную причину своей поездки в Америку Елена Малышева раскрыла только по приезде обратно в Россию. В своей телепередаче профессор поделилась деталями торжественного события.
Также она сообщила что торжество происходило в узком семейном кругу — ведь в Америке по-прежнему проведение массовых мероприятий из-за карантинных ограничений запрещено.
Елена Васильевна также похвасталась публике успехами своих внуков.
Напоминаем, что оба сына Елены Малышевой проживают и работают в Америке. Старший, Юрий, пошел по стопам матери и на данный момент работает в одном из частных госпиталей Нью-Йорка. Младший, Василий, стал юристом, и сейчас имеет обширную практику в Америке. Как сообщила Елена Малышева, Василий незадолго до свадьбы перенес коронавирус, однако сейчас полностью здоров.
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