Тарзан и Королева больше не живут вместе

Российская певица, 54-летняя Наталья Штурм прокомментировала скандал, который разразился в семье коллеги Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко.

Певица в добром ключе отозвалась о Сергее и сказала, что он человек воспитанный, не пьющий и в целом неплохой. Однако в силу своей профессии и внешнего вида у мужчины всегда была масса поклонниц. Об изменах мужа Королева могла и не знать.

Штурм вспоминает, что до того как Тарзан женился на Наташе, он пригласил певицу искупаться в реке. И за время их препровождения ему позвонило женщин 150.

«Мы погуляли, и я пошла домой, не пригласив его в себе. Он очень удивился. Но я люблю моногамных мужчин», - написала на своей странице в Instagram Наталья Штурм.

«Сейчас она живет с ребенком за городом, а Сергей в Москве. Ну конечно, после эротического шоу ему не нравится возвращаться в пустой дом», - рассказала певица, намекая на измены стриптизера.

Также певица добавила, что Королева уговаривает себя не реагировать на измены мужа. А может быть, ее это заводит.