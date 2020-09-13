Тарзан и Королева больше не живут вместе

Сегодня, 20:18

0

Image 16+
Тарзан и Королева больше не живут вместе

Российская певица, 54-летняя Наталья Штурм прокомментировала скандал, который разразился в семье коллеги Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко. 

Певица в добром ключе отозвалась о Сергее и сказала, что он человек воспитанный, не пьющий и в целом неплохой. Однако в силу своей профессии и внешнего вида у мужчины всегда была масса поклонниц. Об изменах мужа Королева могла и не знать.

Штурм вспоминает, что до того как Тарзан женился на Наташе, он пригласил певицу искупаться в реке. И за время их препровождения ему позвонило женщин 150.

«Мы погуляли, и я пошла домой, не пригласив его в себе. Он очень удивился. Но я люблю моногамных мужчин», - написала на своей странице в Instagram Наталья Штурм.
«Сейчас она живет с ребенком за городом, а Сергей в Москве. Ну конечно, после эротического шоу ему не нравится возвращаться в пустой дом», - рассказала певица, намекая на измены стриптизера.

Также певица добавила, что Королева уговаривает себя не реагировать на измены мужа. А может быть, ее это заводит.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

13-09-2020, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

13-09-2020, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

13-09-2020, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

13-09-2020, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

13-09-2020, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

13-09-2020, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров