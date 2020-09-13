Асмус призналась, что «подарила» развод Харламову

Сегодня, 19:08

Александр Зуев

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Асмус призналась, что «подарила» развод Харламову

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram рассказала поклонникам, что преподнесла Гарику Харламову уникальный подарок - развод. Такой был ответ интернет-магазину нижнего белья, который оставил на ее странице комментарий с призывом сделать «подарок любимому мужчине»

«Я уже сделала – развожусь с ним»,- написала Кристина. 

Этот шуточный комментарий понравился пяти тысячам человек. Судя по всему, Кристина относится к расставанию с мужем с юмором. Интернет-пользователи высоко оценили  умение Асмус не унывать даже в неприятной ситуации. Поклонники также заявили, что Кристина показала, как следует отвечать надоедливым рекламщикам, которые навязывают ненужный товар.

Напомним, что одна из самых крепких пар - Кристина Асмус и Гарик Харламов объявила о разводе еще в июне. Тогда многие пользователи Сети были шокированы и отказывались верить в это. Некоторые подозревали, что пара просто разыгрывает фанатов.  Другие думали, что во всем виновата Асмус, которая сыграла роль в скандальном фильме «Текст». Но супруги поспешили объяснить, что откровенная сцена в картине тут ни при чем.

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