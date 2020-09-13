Певицу Глюкозу подозревают в употреблении наркотиков

Сегодня, 17:43

Александр Зуев

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Певицу Глюкозу подозревают в употреблении наркотиков

Поклонники опасаются за состояние здоровья  певицы Глюкозы. Сама она не дает никаких комментариев.

На днях звезды шоу-бизнеса явились на мероприятие, посвященное дню рождения владельца музыкального канала Армана Давлетярова - 13 августа ему исполнилось 50 лет. В числе гостей оказалась и Наталья Ионова, которая тоже пришла поздравить юбиляра. При этом певица была без мужа. Глюкоза облачилась в вечернее платье с глубоким декольте и большим разрезом. Пока певица позировала, платье сидело на ней хорошо. Но когда Глюкоза начала танцевать, то стало понятно, что с платьем она прогадала: ткань в области декольте постоянно съезжала в сторону, обнажая прелести певицы. Видимо, этот наряд создавал для звезды дискомфорт.

Но не только это привлекло внимание пользователей Сети. Многие заметили, что поп-дива ведет себя как-то странно. Танцуя, она постоянно поправляла съезжающее декольте, а также неприлично прижималась к молодому человеку и засовывала ему пальцы в рот, имитируя фрикции. Кроме этого, Наталья жарко обнималась и целовалась с партнером по танцу.

Пользователи Сети решили, что звезда выпила лишнего, поэтому ведет себя развязно. А журналистка Божена Рынска предположила, что  поп-дива употребляет запрещенные препараты. Рынска считает, что такое поведение портит  имидж Глюкозы как певицы. 

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