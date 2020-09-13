Ида Галич изменила внешность и стала похожей на Ивлееву и Глюкозу

30-летняя Ида Галич из брюнетки превратилась в блондинку. Видимо, звезде Инстаграма с приходом осени захотелось обновиться и получить что-то светлое в жизни.

Ранее Ида никогда не экспериментировала с цветом волос, и вот неожиданно она кардинальным образом сменила имидж. Блогер не только перекрасила волосы, но и сделала завивку. Прическа получилась воздушная и романтическая.

«Волосы — это просто волосы, я сейчас так легко прощаюсь с цветом и длиной. Главное, чтоб сын узнавал», — подписала Ида фото.

Поклонники сочли, что Ида правильно выбрала цвет и ей такой образ очень идет.

«Вау!», «Очень классно», «Супер!» — написали комментаторы.

Многие посчитали, что Ида стала похожей на Наталью Ионову, известную как Глюкоза. Другие сравнили ее с Анастасией Ивлеевой.

Известно, что сейчас Ида и Настя почти не общаются. Они не видятся уже около года и даже начали высказывать претензии друг другу в соцсетях.

Недавно стали распространяться слухи о проблемах в личной жизни Иды. Говорят, что Галич поссорилась с мужем Аланом Басиевым. Со страницы блогера исчезли фотографии с возлюбленным. Но вчера Ида решила успокоить поклонников, опубликовав снимок с супругом.

Ида и Алан поженились в 2018, а в феврале нынешнего года Галич родила первенца.