Ида Галич изменила внешность и стала похожей на Ивлееву и Глюкозу

30-летняя Ида Галич из брюнетки превратилась в блондинку. Видимо, звезде Инстаграма с приходом осени захотелось обновиться и получить что-то светлое в жизни.
Ранее Ида никогда не экспериментировала с цветом волос, и вот неожиданно она кардинальным образом сменила имидж. Блогер не только перекрасила волосы, но и сделала завивку. Прическа получилась воздушная и романтическая.
Поклонники сочли, что Ида правильно выбрала цвет и ей такой образ очень идет.
Многие посчитали, что Ида стала похожей на Наталью Ионову, известную как Глюкоза. Другие сравнили ее с Анастасией Ивлеевой.
Известно, что сейчас Ида и Настя почти не общаются. Они не видятся уже около года и даже начали высказывать претензии друг другу в соцсетях.
Недавно стали распространяться слухи о проблемах в личной жизни Иды. Говорят, что Галич поссорилась с мужем Аланом Басиевым. Со страницы блогера исчезли фотографии с возлюбленным. Но вчера Ида решила успокоить поклонников, опубликовав снимок с супругом.
Ида и Алан поженились в 2018, а в феврале нынешнего года Галич родила первенца.
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