48-летний Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

Сегодня, 15:04

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48-летний Джаред Лето набрал мышечную массу для «Трона 3»

Американский рок-исполнитель и актер, 48-летний Джаред Лето продемонстрировал своим поклонникам превосходную физическую форму. Оказывается, артист накачал свое тело для роли в голливудском фильме «Трон 3». Джаред поделился фото на своей странице в Instagram.

Известно, что Джареду достанется роль Ареса. Этот персонаж новый и в предыдущих частях его не было.

«Начал тренироваться для «Трона 3». Кто ко мне присоединится?» - подписал Джаред свой пост.

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Starting the Tron workout ????...join me?

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Поклонники голливудской звезды написали массу восторженных комментариев и обрадовались тому, что вскоре увидят Джареда на экранах.

Режиссер картины – Гарт Дэвис, а музыку к фильму сочинит и исполнит французский музыкальный дуэт Daft Punk.

Напомним, что первая часть «Трона» вышла в далеком 1982 году. По сюжету 27-летний парень Сэм Флинне начинает расследование о таинственном исчезновении своего отца. В итоге он оказывается в виртуальной реальности.

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