Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская удивила фанатов своим бюстгальтером

Звезда популярных российских сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова», 41-летняя актриса Елена Подкаминская на своей странице в Instagram опубликовала фото, которые привели в восторг ее фанатов. Артистка предстала перед публикой в нехарактерном для нее образе.

Елена решила порадовать своих поклонников парочкой снимков из недавней фотосессии, которая проходила на природе. На кадрах актриса сидит на живописном деревянном мосту. На ней надет небрежно висящий плащ, под которым можно увидеть только черный топ и бежевые бикини с завышенной талией. На ногах у Елены красуются стильные резиновые сапоги с цветочным принтом. Волосы актрисы заколоты в небрежный пучок.

«Настроение — почему бы и нет?» — подписала Подкаминская свой пост.

Поклонники Елены в миг отреагировали на такие необычайные снимки. Фанаты восхитились стройными формами многодетной матери. К слову говоря, артиста родила третьего ребенка буквально полгода тому назад. Уже сегодня можно увидеть Подкаминскую в идеальной физической форме.

«Такая стройная», «Эти трое детей точно ваши?», «Елена, Вы сногсшибательны! Не верится, что это многодетная мать», «Вылитая Джулия Робертс», «Даже в резиновых сапогах вы остаетесь женственной и хрупкой», «Потрясающая женщина», - с высокой активностью забросали восторженными комментариями поклонники.

Напомним, что старшей дочери Подкаминской Полине 9 лет. Ее отец – бывший муж актрисы – бизнесмен Александр Пляцевой. А трехлетняя Ева и полугодовалый Александр – это дети нынешнего мужа звезды, Дениса Гущина.