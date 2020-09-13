Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Российская и австрийская оперная певица, 48-летняя Анна Нетребко заболела коронавирусом. Сейчас звезда находится в больнице с пневмонией под присмотром врачей. Артистка призналась, что не жалеет о том, что заболела, так как она все это время занималась любимым делом и не могла иначе.
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У меня было два выбора- 1-продолжать сидеть дома и бояться заразиться или -2 начать работать, разъезжать, выступать с риском заболеть. Я безоговорочно выбрала 2 и ни о че?м не жалею. Уже 5 днеи? я нахожусь в больнице с Ковиднои? пневмониеи? и скоро пои?ду на поправку. Я изолировалась сразу как почувствовала что заболеваю, хотя тесты были негативные. Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Все? будет хорошо! Не так страшен черт как его описывают ?? У моего мужа Юсифа антитела! ?? каким то образом он перене?с эту болезнь ?????+? и абсолютно безопасен для окружающих?????? Тияго в порядке! Не волнуи?тесь! Меня так просто не возьме?шь ?????? Я хочу сказать что гораздо больше я устала от этого «е..тория « связанного с тестами , карантинами, запугиваниями несчастных людеи?, чем от самого вируса. Я рада, что для меня теперь это закончится????
Также артистка добавила, что у ее мужа и коллеги Юсифа Эйвазова были обнаружены антитела, а ее сын Тияго здоров.
Под публикацией Анны в миг появилось множество комментариев от поклонников. Все высказывают певице слова поддержки и желают скорее поправиться и радовать публику своим прекрасным голосом.
Оказалось, что свой 49-ый День Рождения Анна отметит в больнице на лечении коронавируса.
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