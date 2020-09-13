Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусной пневмонией

Российская и австрийская оперная певица, 48-летняя Анна Нетребко заболела коронавирусом. Сейчас звезда находится в больнице с пневмонией под присмотром врачей. Артистка призналась, что не жалеет о том, что заболела, так как она все это время занималась любимым делом и не могла иначе.

«У меня был выбор. Либо сидеть дома, всего бояться и не заниматься любимым делом, либо выступать, но каждый день находиться в риске заболевания. Я выбрала второй и не жалею об этом. Нахожусь в больнице для больных коронавирусом уже 5 дней. Скоро поправлюсь», - поделилась со своими подписчиками Анна на странице в Instagram.

Также артистка добавила, что у ее мужа и коллеги Юсифа Эйвазова были обнаружены антитела, а ее сын Тияго здоров.

«Изначально тесты были отрицательные, но я сразу самоизолировалась, так как чувствовала, что заболеваю. Доктора оказывают мне помощь. Не все так страшно. У Юсифа нашли антитела! А Тиего в полном порядке! Скоро и я к ним присоединюсь», - с юмором отозвалась о своем положении артистка.

Под публикацией Анны в миг появилось множество комментариев от поклонников. Все высказывают певице слова поддержки и желают скорее поправиться и радовать публику своим прекрасным голосом.

Оказалось, что свой 49-ый День Рождения Анна отметит в больнице на лечении коронавируса.