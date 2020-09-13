Ефремов из СИЗО вновь высказался о Путине

Издание «Московский комсомолец» опубликовало интервью с актером Михаилом Ефремовым, который приговорен к 8 годам лишения свободы из-за смертельного ДТП в Москве, передает Лента.Ру . В нем он высказался касательно своей деятельности в проекте «Гражданин поэт».

По его словам, как ему рассказали, президент РФ Владимир Путин «любит смотреть только КВН и «Гражданина поэта». Артист предположил, что единственная вещь, за которую ему могли отомстить, это песня про «Росвагрдию» из проекта «Гражданин поэт».

«И если мстили бы, то за «росгвардейку». А вообще больше всего в стихах доставалось Дмитрию Анатольевичу Медведеву», — отметил Ефремов, отвечая на вопрос, могли ли ему преднамеренно дать плохого адвоката, чтобы в итоге он получил большой срок за совершенное ДТП.

ДТП за участием Михаила Ефремова произошло в Москве 8 июня. Внедорожник, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, водитель которой погиб от полученных травм.

Суд приговорил артиста Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы. Также актер три года после освобождения не сможет садиться за руль.