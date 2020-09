Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

View this post on Instagram

Ох, только сеи?час спокои?но и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! ?? Хотя, нет, не спокои?но...в некоторых местах ржала, как конь!))) ?? Это, конечно, грандиозно!! ?? Месяц съе?мок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждои? серии ??, 20-ти часовые смены, тонны геля для узи)), сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания ??, дубли длинои? в 1,5 часа, огромное количество технических сложностеи?, но это было такое счастье!!!!! ???? Я поздравляю и благодарю @tnt_online, наших выдающихся продюсеров @likussik, @tmyata, @feodorzamaleev ?? Низкии? поклон каждому, кто имеет отношение к созданию шоу #ЗолотоГеленджика !! ?????? Нежно целую своих волшебниц @ledenetzmolodetz и @simutenkova ? Крепко обнимаю и безумно скучаю по лучшим партнёрам @psykero1477 и @trodriguezzz ?? И отдельное космическое спасибо нашим девочкам за парад образов для меня в этом шоу! ?????? @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k - вы просто пздц какие гениальные!!!!!! ?? Кто смотрел «Золото Геленджика»? Рассказываи?те ваши впечатления! ???? Следующую серию смотрите уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ! ??