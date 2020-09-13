Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

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Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети
32-летняя Кристина Асмус

32-летняя красавица Кристина Асмус, которая сейчас проходит бракоразводный процесс с шоуменом Гариком Харламовым, не перестает радовать поклонников своими сексуальными фотографиями в сети. Однако на одной из последних публикаций звезды в инстаграм Асмус вызвала неоднозначную реакцию у своих фолловеров.

Свежий снимок героини скандального фильма «Текст» появился в результате участия Кристины в первом выпуске нового шоу «Золото Геленджика» на канале «ТНТ», в котором актриса стала ведущей. На фотографии исполнительница роли Вари Черноус в популярном ситкоме «Интерны» сексуально позирует в ультракоротком черном платье с белыми объёмными рукавами. Кристина дополнила образ высокими черными сапогами и шляпкой в тон. Однако самой пикантной деталью образа стали оголенные бедра и огненно-красные волосы актрисы.

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Ох, только сеи?час спокои?но и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! ?? Хотя, нет, не спокои?но...в некоторых местах ржала, как конь!))) ?? Это, конечно, грандиозно!! ?? Месяц съе?мок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждои? серии ??, 20-ти часовые смены, тонны геля для узи)), сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания ??, дубли длинои? в 1,5 часа, огромное количество технических сложностеи?, но это было такое счастье!!!!! ???? Я поздравляю и благодарю @tnt_online, наших выдающихся продюсеров @likussik, @tmyata, @feodorzamaleev ?? Низкии? поклон каждому, кто имеет отношение к созданию шоу #ЗолотоГеленджика !! ?????? Нежно целую своих волшебниц @ledenetzmolodetz и @simutenkova ? Крепко обнимаю и безумно скучаю по лучшим партнёрам @psykero1477 и @trodriguezzz ?? И отдельное космическое спасибо нашим девочкам за парад образов для меня в этом шоу! ?????? @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k - вы просто пздц какие гениальные!!!!!! ?? Кто смотрел «Золото Геленджика»? Рассказываи?те ваши впечатления! ???? Следующую серию смотрите уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ! ??

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Не все фолловеры оценили смену образа привычной блондинки Кристины на героиню мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера».

«Образ жутко неудачный, вы постарели на несколько лет. К тому же и шоу само по себе низкопробное», - комментируют некоторые подписчики публикацию Асмус.

Однако большинству фоловеров временная смена образа Кристины на более экстравагантный пришлась по душе.

«Очень прикольный наряд, вы такая куколка в нем», - написали поклонники звезды в комментариях.

Под публикацией Кристина также поделилась деталями съемки нового шоу.

«Это грандиозный проект, в котором приняли участие более 1.5 тысяч людей. Мы пережили непрерывные 20-часовые съёмки в течении месяца под палящим солнцем, однако результат того стоит», - написала Асмус.
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