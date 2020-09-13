Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

32-летняя красавица Кристина Асмус, которая сейчас проходит бракоразводный процесс с шоуменом Гариком Харламовым, не перестает радовать поклонников своими сексуальными фотографиями в сети. Однако на одной из последних публикаций звезды в инстаграм Асмус вызвала неоднозначную реакцию у своих фолловеров.
Свежий снимок героини скандального фильма «Текст» появился в результате участия Кристины в первом выпуске нового шоу «Золото Геленджика» на канале «ТНТ», в котором актриса стала ведущей. На фотографии исполнительница роли Вари Черноус в популярном ситкоме «Интерны» сексуально позирует в ультракоротком черном платье с белыми объёмными рукавами. Кристина дополнила образ высокими черными сапогами и шляпкой в тон. Однако самой пикантной деталью образа стали оголенные бедра и огненно-красные волосы актрисы.
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Ох, только сеи?час спокои?но и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! ?? Хотя, нет, не спокои?но...в некоторых местах ржала, как конь!))) ?? Это, конечно, грандиозно!! ?? Месяц съе?мок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждои? серии ??, 20-ти часовые смены, тонны геля для узи)), сценарии перестраивались в процессе, солнечные удары, потери голоса, температуры, декорации восстанавливались после каждого испытания ??, дубли длинои? в 1,5 часа, огромное количество технических сложностеи?, но это было такое счастье!!!!! ???? Я поздравляю и благодарю @tnt_online, наших выдающихся продюсеров @likussik, @tmyata, @feodorzamaleev ?? Низкии? поклон каждому, кто имеет отношение к созданию шоу #ЗолотоГеленджика !! ?????? Нежно целую своих волшебниц @ledenetzmolodetz и @simutenkova ? Крепко обнимаю и безумно скучаю по лучшим партнёрам @psykero1477 и @trodriguezzz ?? И отдельное космическое спасибо нашим девочкам за парад образов для меня в этом шоу! ?????? @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k - вы просто пздц какие гениальные!!!!!! ?? Кто смотрел «Золото Геленджика»? Рассказываи?те ваши впечатления! ???? Следующую серию смотрите уже в это воскресенье в 19:00 на ТНТ! ??
Не все фолловеры оценили смену образа привычной блондинки Кристины на героиню мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера».
Однако большинству фоловеров временная смена образа Кристины на более экстравагантный пришлась по душе.
Под публикацией Кристина также поделилась деталями съемки нового шоу.
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