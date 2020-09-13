Сексуальный образ Кристины Асмус вызвал споры в Сети

32-летняя красавица Кристина Асмус, которая сейчас проходит бракоразводный процесс с шоуменом Гариком Харламовым, не перестает радовать поклонников своими сексуальными фотографиями в сети. Однако на одной из последних публикаций звезды в инстаграм Асмус вызвала неоднозначную реакцию у своих фолловеров.

Свежий снимок героини скандального фильма «Текст» появился в результате участия Кристины в первом выпуске нового шоу «Золото Геленджика» на канале «ТНТ», в котором актриса стала ведущей. На фотографии исполнительница роли Вари Черноус в популярном ситкоме «Интерны» сексуально позирует в ультракоротком черном платье с белыми объёмными рукавами. Кристина дополнила образ высокими черными сапогами и шляпкой в тон. Однако самой пикантной деталью образа стали оголенные бедра и огненно-красные волосы актрисы.

Не все фолловеры оценили смену образа привычной блондинки Кристины на героиню мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера».

«Образ жутко неудачный, вы постарели на несколько лет. К тому же и шоу само по себе низкопробное», - комментируют некоторые подписчики публикацию Асмус.

Однако большинству фоловеров временная смена образа Кристины на более экстравагантный пришлась по душе.

«Очень прикольный наряд, вы такая куколка в нем», - написали поклонники звезды в комментариях.

Под публикацией Кристина также поделилась деталями съемки нового шоу.

«Это грандиозный проект, в котором приняли участие более 1.5 тысяч людей. Мы пережили непрерывные 20-часовые съёмки в течении месяца под палящим солнцем, однако результат того стоит», - написала Асмус.