Валентина Легкоступова перед госпитализацией могла быть жестоко избита

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Валентина Легкоступова перед госпитализацией могла быть жестоко избита
Певица Валентина Легкоступова

Скандальная трагедия вокруг актрисы и певицы Валентины Легкоступовой, которая неожиданным образом скончалась 14 августа этого года, прокомментировали криминалисты. Согласно официальным отчетам, на теле звезды были обнаружены многочисленные побои, что свидетельствует о нанесении тяжёлых телесных травм перед госпитализацией.

В официальном медицинском заключении, которое получили родственники погибшей, говорится о наличии множества травм на теле Легкоступовой. Согласно документу, певица поступила в клинику неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, острой гематомой левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, а также гематомами туловища и конечностей. Вследствие таких телесных повреждений, Валентина Легкоступова вскоре скончалась в стенах медучреждения.

Вдовец актрисы, Юрий Фирсов, который был женат на Валентине всего 40 дней на момент смерти звезды, рассказал следователям, что певица скорее всего поскользнулась на мокрой плитке в ванной, и неудачно упала. Напоминаем, что Валентину Легкоступову без сознания обнаружила дочь, которая тут же вызвала бригаду скорой помощи.

Однако адвокат, которого наняли родственники погибшей убежден, что именно новоиспеченный супруг певицы виновен в нанесении ей тяжелых телесных травм, впоследствии приведших к смерти Валентины. На данный момент, официальное медицинское заключение с фактом наличия побоев на теле умершей, передано в прокуратору для возбуждения уголовного дела.

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