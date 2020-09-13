Любовница Тарзана обнародовала кадры его измены Наташе Королевой

Сегодня, 10:28

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Любовница Тарзана обнародовала кадры его измены Наташе Королевой
Тарзан и Наташа Королева

Скандал в семье Тарзана и Наташи Королевой не утихает — предполагаемая любовница стриптизера, которая ранее обокрала дом Королевой, когда певица была на отдыхе, теперь опубликовала интимное видео своих утех с Сергеем Глушко. Анастасия Шульженко, которую подозревают в соблазнении Тарзана, поделилась интимными кадрами со стриптизером, сообщает «Комсомольская правда».

Любовно-криминальная трагедия семейной четы Глушко-Королевой развернулась этим летом. Вернувшись с отдыха за границей, 47-летняя Наташа Королева обнаружила своего 50-летнего супруга в компании двух молоденьких девушек. Тарзан объяснил жене, что это просто знакомые, однако впоследствии оказалось, что одна из девушек, Анастасия Шульженко, украла драгоценности и некоторые личные вещи певицы. Вскоре выяснилось, что Анастасия в положении, причем отцом будущего ребенка девушка называет Сергея Глушко.

В качестве доказательства своих интимных отношений с Тарзаном, Анастасия предоставила прессе скриншоты своих переписок с Сергеем из социальной сети, в которой явно прослеживается факт супружеской измены Тарзана.

«Я не крала никакие бриллианты, единственная моя вина — то, что я состояла в отношениях с Сережей», - заявила Анастасия.

Факт измены стриптизер вначале упорно отрицал, однако вскоре изменил позицию. В своем инстаграме 50-летний Глушко выложил пятиминутное видео, в котором признавался в любовных отношениях с Анастасией, однако отрицал, что вступал с ней в интимную связь по доброй воле.

«Она меня чем-то опоила, охмурила, вот я и не понимал, что делаю. Она мошенница, и ногтя моей любимой Наташи не стоит», - сообщил Тарзан.

Через некоторое время Сергей удалил это видеообращение со своей страницы.

Чтобы доказать, что интимные отношения состоялись по доброй воле, Анастасия выложила в сети интимное видео, на котором запечатлены любовные ласки парочки. Адвокат Вадим Лялин, которого наняла Анастасия для помощи в установлении правды, прокомментировал видеообращение Тарзана:

«Он поступает не по-мужски. Он спал с Анастасией полтора года, а как только она забеременела, и правда вылилась наружу, стал выливать на нее потоки грязи».

Он добавил, что Сергей Глушко не имеет права закрывать Анастасии рот, когда она рассказывает о деталях своих отношений с Тарзаном — ведь это ее личное дело, и ее личная информация. Также Лялин объяснил, что девушка опубликовала видео в ответ на угрозы Тарзана. Адвокат добавил, Что девушка не собирается требовать от Глушко какой-то материальной поддержки для будущего ребенка — ей достаточно того чтобы стриптизер признал факт своего отцовства.

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