Басков объяснил, почему Пугачева не посещает вечеринки

Сегодня, 15:30

Александр Зуев

0

Image 16+
Басков объяснил, почему Пугачева не посещает вечеринки

Николай Басков объяснил, почему Алла Пугачева перестала посещать вечеринки. В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио»  он рассказал, что как-то на одной из тусовок произошла неприятность. На празднике у жены Александра Буйнова, Алены,  Басков случайно открыл огнетушитель и  пеной испачкал одежду гостей.

После этой выходки примадонна заявила, что едва ли кто-то сделает что-либо интересное, поэтому она отказалась  от посещений таких мероприятий. И после того инцидента легендарная певица старается не появляться на светских вечеринках.

Вместе с тем Басков отметил,  что Пугачеву все равно приглашают  на тусовки, и многие завсегдатаи таких мероприятий зачастую спорят, кто будет сидеть с ней за столиком. Со слов певца, визит примадонны на подобные тусовки, как правило, вызывает ажиотаж среди посетителей, пишет Телепрограмма

Басков - большой любитель светских вечеринок. 43-летний певец мечтает о счастливой семье, но он никак не может встретить свою любовь. Баскову время от времени приписывают различные романы. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Тимати оставляет Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

13-09-2020, 10:57

Дмитрий Шепелев обратился к Эрнсту после ухода с Первого канала

13-09-2020, 08:47

Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

13-09-2020, 08:18

Актер Ткаченко заявил о пересъемках сериала с Ефремовым в главной роли

13-09-2020, 07:50

Актриса Оксана Фандера пришла на «Кинотавр» с седыми волосами

13-09-2020, 07:24

Актер Охлобыстин назвал «казнью» приговор Ефремову за смертельное ДТП

13-09-2020, 00:43

У Дмитрия Певцова сдали нервы

12-09-2020, 23:05

В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось сообщение

12-09-2020, 14:16

Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

12-09-2020, 13:44

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти топором, вышла замуж

12-09-2020, 08:59

Иван Янковский бросил дочь Кинчева ради замужней коллеги

11-09-2020, 21:39

Виторган показал 58-летнюю жену в узких шортах

11-09-2020, 20:34

Дочь Успенской показала на видео Цискаридзе в одних трусах

11-09-2020, 16:12

Нюша показала фигуру в розовом купальнике

11-09-2020, 15:40

Екатерина Климова показала свою фигуру в мешковатом купальнике

11-09-2020, 12:32

Алина Кабаева оставляет цветы на могиле мамы Ляйсан Утяшевой

11-09-2020, 12:17

Рэпер T-Killah на дне рождения жены упал в обморок

11-09-2020, 11:00

Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников рассказал, кем работает в кризис

11-09-2020, 10:21

Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

11-09-2020, 09:42

Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

11-09-2020, 07:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров