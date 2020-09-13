Басков объяснил, почему Пугачева не посещает вечеринки

Николай Басков объяснил, почему Алла Пугачева перестала посещать вечеринки. В студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он рассказал, что как-то на одной из тусовок произошла неприятность. На празднике у жены Александра Буйнова, Алены, Басков случайно открыл огнетушитель и пеной испачкал одежду гостей.

После этой выходки примадонна заявила, что едва ли кто-то сделает что-либо интересное, поэтому она отказалась от посещений таких мероприятий. И после того инцидента легендарная певица старается не появляться на светских вечеринках.

Вместе с тем Басков отметил, что Пугачеву все равно приглашают на тусовки, и многие завсегдатаи таких мероприятий зачастую спорят, кто будет сидеть с ней за столиком. Со слов певца, визит примадонны на подобные тусовки, как правило, вызывает ажиотаж среди посетителей, пишет Телепрограмма .

Басков - большой любитель светских вечеринок. 43-летний певец мечтает о счастливой семье, но он никак не может встретить свою любовь. Баскову время от времени приписывают различные романы.