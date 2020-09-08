Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

Соответствующее заявление экс-защитник осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова сделал Эльман Пашаев в эфире телеканала «Москва 24». При этом правозащитник утверждает, что полностью доволен своей проделанной работой.

«Я с моим партнером Елизаветой Шаргородской работали абсолютно бесплатно, и мы более чем удовлетворены вынесенному приговору Ефремову», - заявил Пашаев.

Он прокомментировал возникший скандал из-за претензий Ефремова к объявленному сроку.

«Ефремов кричит, что я подставил его на 8 лет. Каким это образом, интересно? Я разве взял деньги и что-то обещал? Или разве я обещал минимальный срок или даже отмену наказания? Я же понимал, что я делаю, и именно поэтому мы с коллегой работали бесплатно, почти на добровольных началах», - делится экс-защитник актера.

Пашаев рассказал, что потерпевшая сторона просила у Ефремова 50 млн рублей, но даже такой суммы актер не смог выделить.

«Мы уже готовы были договариваться с пострадавшими, но вопрос денег стал ребром», - комментирует Пашаев.

Адвокат утверждает, что при удовлетворении этого денежного вопроса актеру Михаилу Ефремову никто бы не дал даже 5 лет тюрьмы.

«Я ведь предупреждал своего клиента, что ему светит 7-8 лет, если не пойти навстречу пострадавшей стороне. 8 лет тюрьмы для такого человека, как Ефремов – практически пожизненный срок, ведь он имеет большие проблемы со здоровьем, как физическим, так и психологическим», - заявил Пашаев.

Он добавил, что своей вины в вынесенном сроке подсудимому не чувствует.

«Если бы судили рядового гражданина Ефремова, проблем бы не было. Но в суде предстал к обвинению актер Ефремов, и суд вынес уже известное нам решение», - добавляет Эльман.

Раннее Пашаев делился со СМИ, что его контракт с Ефремовым прервался после объявления приговора актеру. Тем не менее, он считает своим долгом подать апелляционную жалобу в суд.

«Несмотря на все наши недопонимания, Ефремов все же остается моим клиентом, хоть и бывшим», - прокомментировал ситуацию Эльман Пашаев.

Напомним, что Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, произошедшее летом этого года, считает, что его правозащитник Эльман Пашаев «подставил со сроком приговора». Такое заявление актера вызвало резонанс и обиду адвокатской гильдии Москвы. Тем не менее, Пашаев старается сохранить добропорядочные отношения со своим экс-клиентом, и готов «в случае чего, всегда прийти на помощь».