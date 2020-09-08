Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно

Соответствующее заявление экс-защитник осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова сделал Эльман Пашаев в эфире телеканала «Москва 24». При этом правозащитник утверждает, что полностью доволен своей проделанной работой.
Он прокомментировал возникший скандал из-за претензий Ефремова к объявленному сроку.
Пашаев рассказал, что потерпевшая сторона просила у Ефремова 50 млн рублей, но даже такой суммы актер не смог выделить.
Адвокат утверждает, что при удовлетворении этого денежного вопроса актеру Михаилу Ефремову никто бы не дал даже 5 лет тюрьмы.
Он добавил, что своей вины в вынесенном сроке подсудимому не чувствует.
Раннее Пашаев делился со СМИ, что его контракт с Ефремовым прервался после объявления приговора актеру. Тем не менее, он считает своим долгом подать апелляционную жалобу в суд.
Напомним, что Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за смертельное ДТП, произошедшее летом этого года, считает, что его правозащитник Эльман Пашаев «подставил со сроком приговора». Такое заявление актера вызвало резонанс и обиду адвокатской гильдии Москвы. Тем не менее, Пашаев старается сохранить добропорядочные отношения со своим экс-клиентом, и готов «в случае чего, всегда прийти на помощь».
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