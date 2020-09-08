Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

Анна Мария, дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной, о своем детстве вспоминает, словно о страшном сне. Оно было у девушки трудным и породило массу комплексов и зависимостей, с которыми она борется.

19-летняя Анна Мария рассказала страшные подробности о своей жизни с матерью-алкоголичкой. Ксения Качалина часто избивала свою дочь. Причем любила это делать под песни Земфиры. С тех пор дочь Ефремова не любит певицу - ее голос постоянно наводит ужас на нее.

Мать совершенно не занималась своим ребенком, все ее увлечения сводились к алкоголю. Девочке даже не хотелось называть женщину, с которой она жила, матерью.

«Я такая худая, потому что в детстве мать меня мало кормила. И я делюсь с вами далеко не всем. Было очень много ситуаций, которыми я не готова делиться. Тяжело было выносить присутствие ее постоянно меняющихся сожителей», - рассказала о нерадостных моментах своей жизни дочь осужденного в YouTube-шоу «Между нами».

Она также порассуждала о генах, которые привели ее ко многим зависимостям, в том числе от сладкого, от чтения и компьютерных игр. Девушка категорически не употребляет алкоголь, так как боится, что он и с ней сыграет злую шутку.

Напомним: ее отец Михаил Ефремов 8 сентября был осужден к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб водитель Сергей Захаров. Актер в момент столкновения с его машиной находился в состоянии алкогольного опьянения.

С отцом у Анны Марии, к слову, добрые и теплые отношения.