Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

Сегодня, 07:28

Ольга Громова

0

Image 16+
Дочь осужденного Ефремова рассказала, как подвергалась избиениям со стороны матери

Анна Мария, дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной, о своем детстве вспоминает, словно о страшном сне. Оно было у девушки трудным и породило массу комплексов и зависимостей, с которыми она борется.

19-летняя Анна Мария рассказала страшные подробности о своей жизни с матерью-алкоголичкой. Ксения Качалина часто избивала свою дочь. Причем любила это делать под песни Земфиры. С тех пор дочь Ефремова не любит певицу - ее голос постоянно наводит ужас на нее.

Мать совершенно не занималась своим ребенком, все ее увлечения сводились к алкоголю. Девочке даже не хотелось называть женщину, с которой она жила, матерью.

«Я такая худая, потому что в детстве мать меня мало кормила. И я делюсь с вами далеко не всем. Было очень много ситуаций, которыми я не готова делиться. Тяжело было выносить присутствие ее постоянно меняющихся сожителей», - рассказала о нерадостных моментах своей жизни дочь осужденного в YouTube-шоу «Между нами».

Она также порассуждала о генах, которые привели ее ко многим зависимостям, в том числе от сладкого, от чтения и компьютерных игр. Девушка категорически не употребляет алкоголь, так как боится, что он и с ней сыграет злую шутку.

Напомним: ее отец Михаил Ефремов 8 сентября был осужден к 8 годам лишения свободы за смертельное ДТП, после которого погиб водитель Сергей Захаров. Актер в момент столкновения с его машиной находился в состоянии алкогольного опьянения.

С отцом у Анны Марии, к слову, добрые и теплые отношения.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Похудевший на 100 килограммов Александр Семчев рассказал о своей диете

8-09-2020, 15:47

Певец Роман Жуков обматерил экс-жену в студии НТВ

8-09-2020, 14:06

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков стал электриком

8-09-2020, 09:16

Умер известный российский актер Сергей Колтаков

7-09-2020, 19:46

Худрук театра «Табакерка» Владимир Машков нашел замену Максиму Матвееву

7-09-2020, 15:34

Козловский мог бросить жену с новорожденной дочерью ради Акиньшиной

7-09-2020, 11:42

Паулину Андрееву заподозрили в беременности

7-09-2020, 11:05

У тещи сына Валерии нашли многомиллионные долги

7-09-2020, 10:37

Поклонники раскритиковали располневшую Барановскую в коротком платье

6-09-2020, 20:56

Гендиректор «СТС» Муругов сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

6-09-2020, 19:22

Высмеял Батьку: Ургант изобразил Лукашенко с автоматом

5-09-2020, 15:40

Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Михаила Ефремова в колонии

5-09-2020, 11:46

Наташа Королева удивила поклонников новым образом

5-09-2020, 11:03

Садальский рассказал, как взял «чудовищно одетую Канделаки с усами» под свое крыло

4-09-2020, 16:22

Айза Анохина опубликовала свои гениталии в Instagram

4-09-2020, 14:13

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к Фирсову

4-09-2020, 12:31

Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

4-09-2020, 09:49

Бывшая солистка группы «Серебро» снялась полностью обнаженной на улице

4-09-2020, 08:36

Ради новой роли Ольга Картункова вновь набрала вес

3-09-2020, 23:31

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала, как смогла вернуться к нормальной жизни после смерти мужа

3-09-2020, 17:43

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров