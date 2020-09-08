Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии
Вследствие тяжелой болезни знаменитая «няня страны» утратила свою привлекательность. 49-летняя актриса и жена Петра Чернышова уже полтора года не показывалась в свете, сообщает «Комсомольская правда». Как утверждает источник, химиотерапия настолько сильно отразилась на внешнем облике Заворотнюк, что фанаты и поклонники актрисы придут в ужас, увидев ее.
«Глиобластома всегда оставляет следы, а в такой тяжелой форме, которая протекала у Анастасии, последствия для внешности самые трагические», - утверждает Светлана Веселова, бывший сотрудник МХТ им. Чехова. 
«Несмотря на утрату Настенькой красоты, мы все ее коллеги и близкие радуются, что ее интеллект не пострадал», - делится в интервью Веселова. 
«Анастасия перенесла бесчисленное количество сеансов химиотерапии. При таком серьезном вмешательстве у нее поменялось все — начиная от взгляда, и заканчивая строением костных мышц лица», - сообщает театральный продюсер Сергеев Валерий.
Как утверждают врачи ЦКБ, где все это время наблюдалась Заворотнюк, актриса сейчас находится на домашнем лечении, при этом регулярно посещая все необходимые процедуры в клинике. 
«Она стала похожа на Жанну Фриске, в период ее самого худшего состояния», делится один из медиков медучреждения.
Подруга Заворотнюк Олеся Сазыкина рассказала, что Анастасия почти каждый день общается со своим духовным наставником. 
«Это помогает ей восстановить силы и выкарабкаться из депрессии», - констатирует Сазыкина.
Напоминаем, что Анастасию Заворотнюк, которая в 2018 году серьезно заболела глиобластомой, лечат в экспериментальной технике вакцинирования определенными иммунными клетками. 
«Улучшение состояния пациентки действительно произошло, но достигнуть закрепления положительного результата так и не удалось», - комментируют ситуацию специалисты.
Насколько экспериментальный метод лечения окажется действенным, и не отразится ли в итоге на умственной деятельности актрисы, покажет время.
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