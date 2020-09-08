Обнаженная солистка Little Big устроила фотосессию в ванной

Вокалистка российской музыкальной панк-поп группы Little Big Софья Таюрская в своем Instagram–аккаунте загрузила видео, как она лежит в ванной. Певица очень хотела показать себя поклонникам в сексуальном образе, однако в итоге все выглядело смешно.

Подписчикам Софьи давно известно, что у девушки нет комплексов. Она довольно часто радует поклонников откровенными снимками. Поэтому девушка решила продемонстрировать на своей странице Instagram, как принимает водные процедуры.

«Короче, я долгое время пыталась сделать классную фоточку в ванной с пеной, но все оказалось бесполезно, друзья», — поделилась солистка.

Потом Софья опубликовала несколько неудачных снимков в ванной, чтобы развеселить поклонников.

Напомним, что недавно Таюрская снялась в сексуальной фотосессии для российского мужского журнала Maxim. Девушка не постеснялась поделиться на своей странице фотографиями со съемки. Подписчики забросали певицу восхищенными комментариями.