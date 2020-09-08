Осужденный Михаил Ефремов пожаловался на бессонницу в первую ночь в СИЗО

О подробностях своей первой ночи бдения в местах лишения свободы поделился скандально известный российский актер Михаил Ефремов.

Напомним, что накануне Пресненский московский суд приговорил актера к 8 годам строгого режима. Адвокат и правозащитник Марина Литвинович рассказала журналистам «Пятого канала» о впечатлениях Ефремова от первой ночи в СИЗО.

«Михаил сказал мне, что плохо спал ночью из-за ужасного самочувствия, хотя условия содержания он находит приемлемыми. Ему давали валерьянку, но она не помогла успокоиться и уснуть. Также Михаил уже познакомился со своими двумя сокамерниками. Они находятся втроем в восьмиместной камере, так что места достаточно», - сообщила Литвинович.

Также она подтвердила информацию, что Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.

Напоминаем, что 8 июня Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Его автомобиль на огромной скорости выехал на встречную полосу и сбил фургон, за рулем которого в тот момент был 57-летний курьер Сергей Захаров. Из-за тяжелых травм, мужчина скончался на месте.