Осужденный Михаил Ефремов пожаловался на бессонницу в первую ночь в СИЗО

О подробностях своей первой ночи бдения в местах лишения свободы поделился скандально известный российский актер Михаил Ефремов.
Напомним, что накануне Пресненский московский суд приговорил актера к 8 годам строгого режима. Адвокат и правозащитник Марина Литвинович рассказала журналистам «Пятого канала» о впечатлениях Ефремова от первой ночи в СИЗО.
Также она подтвердила информацию, что Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева.
Напоминаем, что 8 июня Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, будучи в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Его автомобиль на огромной скорости выехал на встречную полосу и сбил фургон, за рулем которого в тот момент был 57-летний курьер Сергей Захаров. Из-за тяжелых травм, мужчина скончался на месте.
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