Тина Канделаки раскрыла свой секрет похудения за неделю

Экстремально быстрым способом похудения поделилась известная телеведущая. Как сообщает Тина, весь секрет в интервальном голодании. Благодаря переходу на новый тип питания, телеведущая за долгое время смогла полакомиться любимым блюдом — гоми (кукурузная каша с сулугуни).

Тина на своей инстаграм-страничке рассказала, что такой способ борьбы за идеальное тело она выбрала за его невероятную эффективность.

«С особенностью такого типа питания меня познакомила моя подруга Маргарита Симоньян. Главная фишка — это перерывы между едой. В мой первый прием с 9 до 11 утра можно съесть все что угодно, никаких ограничений! Потом до 5 вечера я ничего не кушаю, могу выпить немного сока или несладкого чая — но в основном пью только чистую воду», делится с подписчиками Тина.

Во второй прием телеведущая ест исключительно нежирный белок. Помимо соблюдения режима питания, телеведущая активно занимается кардио тренировками и силовыми упражнениями, обожает йогу и много гуляет пешком. Благодаря такой активности, Канделаки уже за неделю смогла сбросить 3 кг.