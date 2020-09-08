Тина Канделаки раскрыла свой секрет похудения за неделю

Экстремально быстрым способом похудения поделилась известная телеведущая. Как сообщает Тина, весь секрет в интервальном голодании. Благодаря переходу на новый тип питания, телеведущая за долгое время смогла полакомиться любимым блюдом — гоми (кукурузная каша с сулугуни).
Тина на своей инстаграм-страничке рассказала, что такой способ борьбы за идеальное тело она выбрала за его невероятную эффективность.
Во второй прием телеведущая ест исключительно нежирный белок. Помимо соблюдения режима питания, телеведущая активно занимается кардио тренировками и силовыми упражнениями, обожает йогу и много гуляет пешком. Благодаря такой активности, Канделаки уже за неделю смогла сбросить 3 кг.
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